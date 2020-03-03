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03.03.2020 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Постовые с большой дороги

Следственный комитет и полиция задержали банду правоохранителей, которые зарабатывали на водителях
Текст: Наталья Козлова, Татьяна Павловская
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Новое скандальное расследование набирает обороты на юге страны. Его масштабы пока еще точно не понятны. Но ясно, что это уголовное дело, единственными фигурантами которого пока оказались люди в погонах, обещает быть беспрецедентно громким не только в двух федеральных округах.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

3 марта Следственный комитет объявил, что в Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.

Само задержание было проведено Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу с согласия окружного управления Генеральной прокуратуры и с помощью Главного управления собственной безопасности МВД.

В результате одновременно были задержаны командир взвода ДПС по Успенскому району Сергей Бочкарев, инспекторы Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов. Им компанию составили начальник районного ОЭБиПК Михаил Баканов и экс-оперативник по особо важным делам региональной полиции Роман Гриненко.

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Вот предварительная версия следствия. Эти силовики последние несколько лет на посту ДПС "Успенский" на трассе Р-217 "Кавказ" получали взятки с водителей.

Причем получали за все. И за нарушения самого разного рода. А главное - они "крышевали" провоз через свой пост того, что в документах назвали "спиртосодержащей продукцией". Проще говоря, паленого и левого алкоголя, который через эти "ворота" проходил и расползался по всей огромной стране.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ - "организация преступного сообщества и участие в нем". И вторая статья - часть 6 статьи 290 - "получение взятки в особо крупном размере".

Пост "Успенский" - один из немногих оставшихся на Кубани стационарных постов ДПС. Сейчас такие посты можно пересчитать по пальцам одной руки. "Магри" расположен на границе с территорией большого Сочи, "Тамань" - по дороге на Крымский мост, а "Цукарева балка" и "Успенский" - по пути, ведущем в Москву и в северокавказские республики.

Если быть совсем честным, то о проезде через ДПС "Успенский" давно идет недобрая молва, поэтому массовые аресты его сотрудников лишь подтвердили то, о чем постоянно судачит народ.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Пост расположен в 16 километрах от села Успенского - райцентра одноименного района. Это одна из кубанских окраин. От Краснодара до Успенского около 250 километров пути. Сразу за ним начинается федеральная трасса Р-217 "Кавказ", которая ведет во все северокавказские республики.

Именно здесь заканчивается ЮФО и начинается СКФО - федеральный округ, в состав которого входят эти республики, а также Ставропольский край. Пост "Успенский" расположен как раз на границе с соседним регионом.

- Стационарные сооружения на этом месте появились еще 40 лет назад, - пояснил корреспонденту "РГ" капитан в отставке, почетный пенсионер МВД Александр Халяпин.

- В свое время я руководил их строительством, объект был сдан в эксплуатацию в 1980 году, тогда я стал первым начальником этого поста, правда, должность эту занимал недолго. Но приходилось и за преступниками гнаться до границы с Ростовской областью, и пресекать серьезные правонарушения. Это ведь стратегический участок, поэтому правильно, что наш пост в свое время не ликвидировали вместе с другими.

За время существования поста ДПС "Успенский" его сотрудники ловили бандитов и наркоторговцев, проводили рейды, пресекали провоз опасных грузов.

Каждый из них постоянно подвергал себя опасности - об этом в Успенской знают не понаслышке: в 2011 году под колесами автомобиля, принадлежащего жителю Дагестана, погиб дежуривший на посту инспектор по розыску Армавира Александр Безин.

Фото: iStock
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По словам очевидцев, здешним полицейским не раз приходилось задерживать особо опасных преступников.

"Серьезный контроль должен быть не только за проходящим грузопотоком, но и за самими сотрудниками", - убежден первый начальник поста ДПС Александр Халяпин.

Александр Иванович ушел со службы еще 30 лет назад и сейчас занимается фермерством. Говорит, что новый дом на месте старой, еще отцовской хаты сумел построить лишь недавно. А теперешние дэпээсники буквально через пару лет службы обзаводятся дорогими хоромами и очень недешевыми автомобилями.

По этому поводу по району гуляет байка. Говорят, один из местных сотрудников полиции написал на имя своего руководства заявление: "В связи со сложным материальным положением прошу перевести меня на пост "Успенский".

Ставшую мемом фразу жители села Успенского теперь передают друг другу, показывая на очередной забор, за которым вырос роскошный особняк стража правопорядка. Об этом селяне с возмущением говорили корреспонденту "РГ": "Мы хотя и в райцентре живем, но это село, где все друг друга знают. Здесь все на виду, и правду от людей не скроешь".

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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К слову, земляков сотрудники поста, понятно, поборами не облагали, а вот автомобилистам из других регионов приходилось постоянно раскошеливаться.

Водители фур, как здесь утверждают, знали местную таксу: сколько стоит перегруз, а сколько - провоз "левого" товара.

На канале "Ютуб" на эту тему можно увидеть несколько роликов - зрелище, надо отметить, впечатляющее. Теперь его участникам, правда уже без погон, придется объясняться не только по поводу запечатленных на видео мгновений, но и многих других ситуаций.

Вопросов к ним, судя по всему, много. И еще неизвестно, куда приведут ниточки от успенского дела.

По словам очевидцев, массовые аресты в Успенском районе начались неожиданно в понедельник утром. Причем были задержаны не только сотрудники, дежурившие в тот момент на посту ДПС, но и те, кто находился в это время дома.

На глазах родственников и соседей прибывшие из Москвы силовики в масках выводили задержанных на улицу, сажали в автомобили и увозили

Во избежание утечки информации расследование вели исключительно приезжие правоохранители.

На глазах родственников и соседей прибывшие из Москвы силовики в масках выводили задержанных на улицу, сажали в автомобили и увозили. Говорят, что в тот день всего было задержано около 30 человек. Всех допросили. Остались под стражей до суда пока семеро.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете заявили следующее:

- Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества. Следствие подготовило документы в суд на арест задержанных.

Справка "РГ"

Статьи, предъявленные полицейским, считаются тяжкими и не подпадают под амнистию. Только за организацию и участие в преступном сообществе каждому из них грозит до 20 лет колонии строгого режима. По статье 290 УК РФ - до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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