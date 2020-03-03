В Крыму представители туристического сектора ожидают, когда будет принят федеральный закон, который определит правила работы для мини-отелей и гостевых домов. Эти объекты оказались вне правового поля с 1 октября 2019 года в связи с запретом на предоставление гостиничных услуг в жилом фонде. Теперь они будут функционировать как жилые дома. Их владельцам придется сдавать туристам помещения в аренду. Но это ограничит число предоставляемых услуг и развяжет руки проверяющим структурам.

С бывшими гостевыми домами, согласно закону, теперь не могут работать туроператоры, ведь гостиницами они не являются. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

- Закрываться никто не будет, но многие предприниматели перестали быть таковыми и стали плательщиками НДФЛ. Старые ГОСТы были упразднены, а это нормативно-правовая документация, на которую можно было опираться. Там были закреплены понятия "малое средство размещения", "гостевой дом", "гостевые комнаты". Теперь в законодательстве нет понятия "гостевой дом". Их владельцам необходимо переработать документацию и вместо договоров проживания заключать с отдыхающими договоры найма, - поясняет председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Это ограничивает перечень предоставляемых услуг. Например, организация питания туристов. Хозяевам надо будет решать вопрос с доставкой завтраков, обедов и ужинов. Если еда будет готовиться на собственной территории, то такую базу размещения туристов могут признать гостиницей и оштрафовать.

- Пока нет законов, регламентирующих деятельность малых средств размещения, не являющихся гостиницами, - говорит Наталья Стамбульникова. - Проверяющие органы могут инкриминировать их владельцам, что у них в собственности находятся гостиницы и они используют землю не по назначению. Уже есть такие прецеденты. Предполагаю, что в сезон их станет больше.

К тому же с бывшими гостевыми домами, согласно закону, теперь уже не могут работать и туроператоры, ведь гостиницами они не являются.

А если хозяин мини-отеля захочет придать ему статус гостиницы, придется менять вид разрешенного использования земли и переводить помещение в статус нежилого. Это тоже проблематично. Здание, которое эксплуатировалось как жилое, не может соответствовать по техническим нормам гостинице. Поэтому, как считают отельеры, необходимо разработать упрощенную систему перевода объектов из жилых в нежилые помещения с применением компенсационных мер.

- К курортному сезону мы подходим с совершенно непонятной законодательной базой и отсутствием правовых документов, это повлечет за собой волну проверок и штрафов, иски и суды, - считает Наталья Стамбульникова.

В министерстве курортов и туризма РК опасения отельеров считают необоснованными.

- Заявления о срыве курортного сезона преждевременны. Что касается работы в этом сезоне, то никаких законодательных сложностей и проблем не существует. Евпатория уже сделала первые шаги для перевода из жилого фонда в нежилой. Я думаю, в ближайшее время ее примеру последуют другие муниципалитеты. Это позволит спокойно функционировать тем, кто готов работать официально, - заявил глава ведомства Вадим Волченко.

Недавно власти Евпатории внесли изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования, разрешив собственникам частных домовладений менять вид земельного участка, чтобы получить право предоставления гостиничных услуг в уведомительном порядке. Владельцы жилых помещений смогут перевести их в нежилые и тем самым легализовать свой бизнес гостиничных услуг.

Но не исключено, что к началу курортного сезона не все города и районы успеют и захотят сделать то же самое.

В конце прошлого года крымский парламент обратился в Госдуму с просьбой отклонить поправки к федеральному закону "Об основах туристской деятельности в РФ", которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия "средства размещения". Как отмечают авторы документа, в ряде курортных регионов полуострова традиционно собственники частных домовладений размещают туристов. При этом для многих крымчан это единственный источник дохода.

Комментарий

Алексей Черняк, председатель комитета Государственного совета РК по туризму, курортам и спорту:

- Успех курортного сезона зависит не только от сдачи жилых помещений, но и от наполняемости санаториев, гостиниц, детских лагерей, различных туристических комплексов, всей структуры развлечений. Подготовка к сезону идет в соответствии с графиком. Малый бизнес, безусловно, надо поддерживать, мы на стороне "малышей" и в беде их не бросим их однозначно.

Справка "РГ"

В 2019 году Крым посетили 7,4 миллиона туристов. Из них более половины остановились в гостевых домах, квартирах и комнатах. В республике официально работали около 1,4 тысячи малых отелей. Этим летом ожидается увеличение турпотока в связи с открытием железнодорожного сообщения.