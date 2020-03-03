В Крыму зарегистрировано более 3,4 тысячи хозяйствующих субъектов, учрежденных юридическими и физическими лицами из 60 стран. Таковы итоги прошлого года, которые обнародовала пресс-служба министерства экономического развития республики. Это на 40 процентов больше, чем в 2018 году.

В правительстве Крыма уточнили, что в основном это компании и физлица с Украины, Кипра, а также из Белоруссии, Армении, Турции, Казахстана, Германии, Великобритании, Виргинских и Сейшельских островов, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Подавляющее большинство инвесторов из Крыма и других регионов материковой России. И все же в условиях существующих ограничений республике удается расширять географию инвестиционной деятельности.

Председатель комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель отметил, что в прошлом году западные инвесторы, планировавшие вкладывать в регион свои деньги, перешли от намерений к воплощению проектов. Сегодня это исключительно представители малого и среднего бизнеса, которые начинают работать на полуострове как напрямую, так и через аффилированные структуры. В качестве примера успешного инвестпроекта депутат привел овцеводческую ферму на севере республики, которую открыл немецкий предприниматель. Гемпель добавил, что инвесторов преимущественно интересуют сельское хозяйство и туризм.

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что с момента вхождения Крыма в состав России инвестиции возросли в 5,8 раза. В 2018 году они составили 296 миллиардов рублей.

- Минэкономразвития старается улучшить инвестклимат в регионе, - рассказал он. - В частности, усовершенствована нормативная база, официально определен правовой статус организации, работающей с инвестором. Этим занимается Корпорация развития Республики Крым. Кроме того, сокращен перечень документов, которые должен предоставить предприниматель для заключения соглашения. В два раза, с 30 до 15 дней, сокращен срок рассмотрения обращений инвесторов. Сейчас реализуется около двухсот моделей упрощенной процедуры ведения бизнеса.

Как сказал Шеряко, в прошлом году заключено 182 инвестиционных соглашения с заявленной суммой инвестиций 148,8 миллиарда рублей. Проекты предполагают создание 13,2 тысячи рабочих мест.

Вместе с тем министр посетовал, что отмена в 2018 году льготы на уплату страховых взносов для новых резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму негативно сказалась на развитии субъектов малого и среднего предпринимательства.

- В прошлом году участниками СЭЗ стали около 50 предпринимателей, - сказал Шеряко. - Если льготы начнут действовать с 2020 года, то уже в нынешнем участниками СЭЗ станут не менее двухсот-трехсот субъектов хозяйствования.

Руководством страны поручено до 15 июня вернуть льготные тарифы страховых взносов для резидентов свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. В частности, льгота заключалась в том, что участвовавшим в СЭЗ предприятиям разрешалось первые три года не платить налог на имущество и на землю (если земля находилась у них в собственности), а также отчислять страховые взносы по пониженной ставке (7,6 процента вместо 30). В кабинете министров заявили, что льготу возобновят и продлят до 2039 года.