В Севастополе из ресторана украли картины на три миллиона рублей

Поздно ночью из севастопольского ресторана "Винодельня 78" были похищены картины. Предполагается, что злоумышленники попали в помещение через балкон.

По информации KP.Ru, из ресторана были украдены полотна советских художников Петра Столяренко и Валентина Бернадского - "Уборка урожая" и "Обед в колхозе".

Утром владелец заведения обнаружил пропажу и сообщил об этом в полицию.

Обе картины были написаны в 50-х годах прошлого века, сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

За кражу предметов искусства злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.