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03.03.2020 15:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Разыграли карту

В Севастополе объединили проездной и карту гостя
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 45(8099)
Ориентированный на туристов крымский проект "Карта гостя" расширяется. Сегодня владельцы карт получают дисконт в 270 ресторанах, кафе и аквапарках полуострова плюс бесплатное посещение государственных музеев. А в Севастополе к ним добавилась 30-процентная скидка на проезд в общественном транспорте. Владельцы единой городской карты Севастополя (ЕГКС) смогут получать дисконт в ресторанах и магазинах, принимающих гостевую карту, с 1 марта. Есть планы сделать карту полноценным платежным инструментом.
Фото: Проект "Карта гостя Крыма и Севастополя" Фото: Проект "Карта гостя Крыма и Севастополя"
Фото: Проект "Карта гостя Крыма и Севастополя"

Это сравнительно новая услуга, появившаяся в июле 2017 года. Сервис создан при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, министерства курортов и туризма РК и правительства Севастополя на основе мировой системы стандарта CityPass. Карта гарантирует бесплатное посещение 70 объектов на всем полуострове, в том числе большинство федеральных и республиканских музеев Крыма. Также по карте предоставляет скидки в 270 ресторанах и магазинах. Средний размер скидки колеблется в пределах 8 - 15 процентов, но кое-где доходит до 55 процентов. В прошлом году правительство Севастополя и эмитенты гостевой карты объединились в общем проекте "Умный город".

Фото: Илья Изотов/РГ
В общественном транспорте Крыма установят валидаторы

- Севастопольцам и туристам теперь не нужно покупать какую-то дополнительную карту, - сообщил руководитель проекта Петр Даричев. - Обладатели карты гостя Крыма и Севастополя получают дополнительную возможность пользоваться ею как ЕГКС.

Держатели гостевой карты имеют 30-процентную скидку в общественном транспорте города, будь то троллейбус, маршрутка или катер, наравне с обладателями транспортного проездного. А с 1 марта 2020 года владельцы транспортных карт Севастополя смогут воспользоваться дисконтной программой гостевой карты. В дальнейшем предполагается интеграция функционала карты гостя с социальными картами, которые многие севастопольцы уже получили в МФЦ. Новые цифровые возможности расширяют круг участников проекта, позволяя присоединиться к программе удаленным объектам, где только есть мобильный интернет.

Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма
"Гастрономическая" карта Крыма познакомит туристов с уникальными блюдами

- У нас четыре варианта считывания, включая технологию привязки карт к номеру мобильного телефона, - рассказала координатор проекта Елена Юрченко. - С началом активного сезона 2020 года карта гостя будет иметь мобильный аналог.

Благодаря объединению цифровых платформ ЕГКС и карты гостя количество пользователей дисконтной программы увеличивается сразу на 100 - 120 тысяч севастопольцев, являющихся держателями транспортных карт. Правообладатели сервиса "Карта гостя" рассчитывают заключить аналогичное соглашение с правительством Крыма, когда в республике заработает система валидаторов в общественном транспорте.

В межсезонье отели полуострова специально снижают стоимость размещения, что позволяет не закрывать гостиницы и рестораны с октября по май. А федеральная или региональные CityPass-карты расширяют возможности бизнеса для работы в период существенного снижения туристического потока.

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