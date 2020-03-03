В Совфеде прокомментировали сравнение Крыма с Прибалтикой

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что нахождение прибалтийский республик в составе СССР и воссоединение Крыма с Россией - это совершенно разные ситуации, которые нельзя сравнивать.

Так он прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что Вашингтон не признает Крым российским регионом, как не признавала вхождения прибалтийских республик в состав СССР.

"Это разные ситуации", - сказал сенатор. Он пояснил, что прибалтийские республики вышли из состава СССР, "потому что СССР распался и Россия сама их отпустила". "Что касается Крыма, то это вообще другая история", - уверен Джабаров.

Он также заявил, что для России мнение Вашингтона по этому вопросу не важно. "Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут - от этого Крым от нас не уйдет", - заключил он.