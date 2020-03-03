Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра

В Республике Крым на базе Крымского федерального университета и Севастопольского госуниверситета планируется создать научно-образовательный центр мирового уровня направления "МореАгроБиоТех", что включит в себя развитие рыболовства, аквакультуры, судостроения, медицины и рекреации, а также сельского хозяйства. А в уже создаваемый биотехнологический комплекс республика готова вложить 10 миллионов рублей. Об этом заявлено на собрании представителей научного сообщества полуострова.

- В Крыму огромное количество перспективных проектов, которым благоприятствуют природные условия, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - И только наука дает низкую себестоимость выпускаемой продукции и более чистые технологии. Нужно как можно быстрее внедрять то, что изобрели.

Глава Крыма также выразил готовность поддержать проект центра киберагрономии Крымского федерального университета, который уже создается в академии природопользования.

- Объем необходимого финансирования в части создания питомников и развития нашего сельского хозяйства составляет до 10 миллионов рублей, - отметил Аксенов. - Эти деньги у республики есть. Мы это сделаем, соответственно, поддержим университет.

Базой для исследований станет современный биотехнологический комплекс, состоящий из лабораторного и тепличного блоков, где ученые займутся размножением безвирусного посадочного материала и его передачей в промышленные питомники. Открытие комплекса запланировано на май 2020 года.

- Площадь тепличного блока составляет 800 квадратных метров, а лабораторного - 210, - рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений Центра опережающего научно-технологического развития КФУ Лавр Крюков. - Лаборатория рассчитана на объем производства три миллиона растений, а тепличный блок - на 400 тысяч растений. Это замечательная база для научно-исследовательской и производственной деятельности, а самое главное - для подготовки кадров.

Оздоровленные растения сначала будут выращиваться в питательных растворах пробирок, а затем пересаживаться в тепличный комплекс. Также в планах ученых - заныться геномным редактированием растений, которое позволяет защитить их от распространенных вирусов и заболеваний. Эти инновационные технологии могут быть использованы в сельском и лесном хозяйстве, а также для озеленения городов полуострова. Пока же подавляющую часть безвирусного посадочного материала аграрии и озеленители вынуждены закупать за рубежом.

- НОЦ - это новый инструмент взаимодействия науки, бизнеса и региональной власти, - считает и. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. - По сути это новый формат, который страна предлагает для повышения эффективности труда, валового регионального продукта, а самое главное - увеличения маржинальности производств и перехода в экономику знаний.

Справка РГ"

Научно-образовательные центры мирового уровня создаются в России в рамках национального проекта "Наука". Первые пять пилотных НОЦ созданы в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Республика Крым и Севастополь планируют подать заявку на конкурс для определения следующих регионов, претендуюшщих на открытие НОЦ.