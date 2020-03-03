Новости

Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 22:32
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 21:57
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 21:44
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 21:38
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 21:11
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 21:04
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 20:50
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 20:30
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 20:28
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 20:27
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 20:25
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 20:19
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 21:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В Республике Крым на базе Крымского федерального университета и Севастопольского госуниверситета планируется создать научно-образовательный центр мирового уровня направления "МореАгроБиоТех", что включит в себя развитие рыболовства, аквакультуры, судостроения, медицины и рекреации, а также сельского хозяйства. А в уже создаваемый биотехнологический комплекс республика готова вложить 10 миллионов рублей. Об этом заявлено на собрании представителей научного сообщества полуострова.

Фото: iStock
Крымские ученые изобрели майонез для здорового питания

- В Крыму огромное количество перспективных проектов, которым благоприятствуют природные условия, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - И только наука дает низкую себестоимость выпускаемой продукции и более чистые технологии. Нужно как можно быстрее внедрять то, что изобрели.

Глава Крыма также выразил готовность поддержать проект центра киберагрономии Крымского федерального университета, который уже создается в академии природопользования.

- Объем необходимого финансирования в части создания питомников и развития нашего сельского хозяйства составляет до 10 миллионов рублей, - отметил Аксенов. - Эти деньги у республики есть. Мы это сделаем, соответственно, поддержим университет.

Базой для исследований станет современный биотехнологический комплекс, состоящий из лабораторного и тепличного блоков, где ученые займутся размножением безвирусного посадочного материала и его передачей в промышленные питомники. Открытие комплекса запланировано на май 2020 года.

- Площадь тепличного блока составляет 800 квадратных метров, а лабораторного - 210, - рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений Центра опережающего научно-технологического развития КФУ Лавр Крюков. - Лаборатория рассчитана на объем производства три миллиона растений, а тепличный блок - на 400 тысяч растений. Это замечательная база для научно-исследовательской и производственной деятельности, а самое главное - для подготовки кадров.

Фото: Istock
Ученые нашли способ удешевить и ускорить производство эфирных масел

Оздоровленные растения сначала будут выращиваться в питательных растворах пробирок, а затем пересаживаться в тепличный комплекс. Также в планах ученых - заныться геномным редактированием растений, которое позволяет защитить их от распространенных вирусов и заболеваний. Эти инновационные технологии могут быть использованы в сельском и лесном хозяйстве, а также для озеленения городов полуострова. Пока же подавляющую часть безвирусного посадочного материала аграрии и озеленители вынуждены закупать за рубежом.

- НОЦ - это новый инструмент взаимодействия науки, бизнеса и региональной власти, - считает и. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. - По сути это новый формат, который страна предлагает для повышения эффективности труда, валового регионального продукта, а самое главное - увеличения маржинальности производств и перехода в экономику знаний.

Справка РГ"

Научно-образовательные центры мирового уровня создаются в России в рамках национального проекта "Наука". Первые пять пилотных НОЦ созданы в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Республика Крым и Севастополь планируют подать заявку на конкурс для определения следующих регионов, претендуюшщих на открытие НОЦ.

Общество Наука Общество Образование Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа