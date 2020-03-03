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03.03.2020 12:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале бизнес высказал претензии к работе чиновников

Текст: Юлия Санатина
Предприниматели, представители власти и контрольно-надзорных органов Свердловской области в течение двух дней смогут в режиме диалога обсудить вопросы улучшения инвестклимата в регионе. Как показал первый день работы, у бизнеса видение ситуации отнюдь не такое радужное, как у чиновников: критика началась с первых же выступлений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Если нормативный срок ответа - 30 дней, то исполнитель кладет запрос в ящик и достает его на 29-й день. Потому что если он ответит раньше, это могут счесть коррупционной составляющей, - возмущается директор екатеринбургской компании-застройщика Юрий Моисеенко.

Он поделился впечатлениями о получении одного из многочисленных разрешений: представив проект на согласование, компания несколько раз получала отказ, и хотя в итоге запрос удовлетворили, все это заняло четыре месяца.

Фото: Denis Vostrikov / istock
Какого уровня инфляции ждут люди и бизнес

По словам первого заместителя губернатора Алексея Орлова, "в регионе проводится серьезная работа по улучшению условий для ведения бизнеса". И для того, чтобы она была эффективной, властям важно получать от предпринимательского сообщества обратную связь. Сегодняшний форум под названием "Большой открытый диалог" как раз на это и нацелен. Его главным мероприятием стала общественная приемная, в ходе которой бизнесмены могут задать даже самые острые вопросы чиновникам - вплоть до областных министров и руководителей федеральных ведомств в регионе (прием продлится до вечера).

Свердловское правительство организовало форум в преддверии подведения итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова не скрывает: в прошлом году Средний Урал сильно сдал позиции, вылетев из двадцатки лидеров рейтинга. Поэтому власти скорректировали свою стратегию и конкретные планы. Результаты есть, и их можно измерить. Например, сроки подключения к инженерным сетям сократились с 30 до 25 дней, с 45 до 30-ти дней уменьшилось время получения разрешений на проведение изысканий и т.д. Но этого мало.

К слову, бизнес тоже отмечает позитивные перемены, когда они есть. Например, глава еще одной строительной компании Екатеринбурга Владимир Крицкий считает, что всем ведомствам стоит брать пример с регионального управления Росреестра, которое за несколько последних лет кардинально перестроило свою работу, отладило электронные сервисы и оптимизировало взаимодействие с бизнесом: "Проблем, которые казались неразрешимыми, больше нет", - подчеркивает застройщик.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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