На Урале завели дело из-за подделки документов для первоклассницы

В Екатеринбурге выявлен факт использования поддельного документа для зачисления ребенка в первый класс гимназии. Фигурантом возбужденного уголовного дела стал родитель школьницы.

Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение законодательства при приеме детей на 2020-2021 учебный год в гимназию, где по плану должно было открыться четыре первых класса на 120 мест. Выяснилось, что 10 февраля законный представитель ребенка представил ненастоящее свидетельство о регистрации своей дочери в доме, который относится к учебному заведению.

"По адресу, в котором якобы зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, сведения о регистрации лиц отсутствуют. По материалам прокуратуры органы дознания возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа)", - сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Сейчас по факту предоставления липовой бумаги ведется расследование.