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03.03.2020 12:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самые дешевые однушки в аренду нашли в Кургане, а двушки - в Саранске

Текст: Татьяна Воробьева
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составила в феврале 14 866 рублей в месяц, а двухкомнатной - 19 911. При этом в крупных городах ставки существенно отличаются - от восьми тысяч в месяц до сорока.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дороже всего арендовать квартиры в Москве и Химках. "В столице средняя стоимость однушки - 40 тысяч рублей, а двушки - 45. В Химках - 30 и 36 тысяч рублей, соответственно", - говорится в сообщении портала Domofond.ru.

Десятки городов в рейтинге стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных почти одинаковые. Так, однушку в Подольске, Санкт-Петербурге и Сочи можно снять за 23000. В Сургуте за эту сумму можно найти двушку. В Нижневартовске и Севастополе однокомнатная обойдется в 20 тысяч в месяц.

Фото: iStock
Максимальная цена съемной "однушки" в Москве составила 150 тысяч рублей

Разброс цен в топ-10 городов с дешевой арендой не превышает одной тысячи рублей. Дешевле всего обойдется жилье в Стерлитамаке, Саранске, Курске и Кургане: за однокомнатную тут просят в среднем восемь тысяч рублей в месяц.

Причем в Саранске, добавив тысячу, можно снять уже двухкомнатную. За те же девять тысяч можно арендовать однушку в Брянске, Кирове, Магнитогорске, Орле или Пензе. При этом двухкомнатное жилье в Курске стоит ненамного больше - 9 750 рублей.

"Первые два места в рейтинге миллионников заняли Москва и Санкт-Петербург. В первом случае аренда однокомнатной квартиры обходилась в феврале в 40 тысяч рублей, во втором - в 23 тысячи. Ставки на двушки немногим выше: 45 и 28 тысяч, соответственно", - говорят аналитики.

На третьем месте по стоимости однушек - Екатеринбург, где месяц аренды стоит 17 тысяч рублей. В сегменте двушек эту строчку делят Казань и Новосибирск: и там и там цена 20 000 рублей.

Воронеж занимает последнее место рейтинга миллионников не зависимо от размера жилплощади: 10 тысяч просят здесь за однокомнатную, и 12 - за двухкомнатную.

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