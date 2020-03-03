У Сергея Есенина появилась страница в Instagram

Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин "завел" аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.

- Есенин мне очень нравится. На мой взгляд, он один из лучших поэтов Серебряного века, - объяснила педагог свой выбор изданию KP.Ru.

По словам Алии, аккаунт любимого автора она завела просто так. Но оказалось, что ученики на такой креативный подход прекрасно отреагировали и попросили продолжения. А главное, стали читать произведения мастера. Так Сергей Есенин начал регулярно "публиковать" стильные фото и сопровождать их строчками из своих стихов.

К делу создания постов учительница подходит ответственно: к каждому прилагается цитата из стихотворения и локация, где поэт теоретически мог находиться.

Сами фото Исалимова обрабатывает в фоторедакторе: за основу берет снимки известных футболистов, минут по двадцать тратит на работу над каждым изображением.

Результат впечатляет: поэт, живи он в наше время, вполне мог бы выглядеть именно так - носить дизайнерскую одежду, позировать в стильных интерьерах. И покупать кофе на вынос.