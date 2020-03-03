У Сергея Есенина появилась страница в Instagram

Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин "завел" аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
- Есенин мне очень нравится. На мой взгляд, он один из лучших поэтов Серебряного века, - объяснила педагог свой выбор изданию KP.Ru.
По словам Алии, аккаунт любимого автора она завела просто так. Но оказалось, что ученики на такой креативный подход прекрасно отреагировали и попросили продолжения. А главное, стали читать произведения мастера. Так Сергей Есенин начал регулярно "публиковать" стильные фото и сопровождать их строчками из своих стихов.
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Вы помните, Вы всё, конечно, помните, Как я стоял, Приблизившись к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое В лицо бросали мне. Вы говорили: Нам пора расстаться, Что вас измучила Моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел — Катиться дальше, вниз.
К делу создания постов учительница подходит ответственно: к каждому прилагается цитата из стихотворения и локация, где поэт теоретически мог находиться.
Сами фото Исалимова обрабатывает в фоторедакторе: за основу берет снимки известных футболистов, минут по двадцать тратит на работу над каждым изображением.
Результат впечатляет: поэт, живи он в наше время, вполне мог бы выглядеть именно так - носить дизайнерскую одежду, позировать в стильных интерьерах. И покупать кофе на вынос.