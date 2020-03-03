Уральских студентов-гуманитариев обучат "цифре" к Универсиаде-2023

В уральском университете введут обучение цифровой гуманитаристике. На специалистов в области гостиничного сервиса и спорта, лингвистов, журналистов будет большой спрос при проведении Всемирных спортивных студенческих игр, рассказал "РГ" ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

- Сейчас особое развитие получило направление экономики впечатлений, куда как раз относятся гуманитарные науки. Мы лицензировали ряд новых специальностей в этой области (например, медиакоммуникации и психология служебной деятельности), которые научат человека ориентироваться в потоках информации, работать в команде, - говорит глава вуза.

По его словам, гуманитаристика сегодня получает второе дыхание, человеку важно даже не столько освоение IT-технологий, сколько мягкие навыки - умение общаться, работать со стрессом. Но оставить в стороне "цифру" тоже нельзя, поэтому гуманитарии вместе с базовыми курсами изучат прикладные компьютерные науки, которые им понадобятся в профессиональном деле.

Между тем

В рамках подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге хотят создать современный кампус для уральских студентов, рассказал "РГ" Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации от Свердловской области (входит в наблюдательный совет УрФУ).

Некоторые объекты, к примеру, многофункциональные учебные центры, построят уже после Всемирных игр (пока на них не выделили бюджетных средств) и реализуют в качестве проекта "Наследие Универсиады".

- Мы, по сути, формируем сейчас новую точку роста, где будут развиваться общежития, учебные корпуса, лабораторная и производственная база, возможности для развития малых предприятий. Все это выступит наследием Универсиады, и помимо материальных объектов - спортивных арен, мест размещения, самым главным станет продвижение города и региона на мировом уровне, - подчеркивает сенатор.

Кстати

Свердловская область входит в топ-10 регионов по развитию внутреннего туризма, по данным Национального туристического рейтинга среди субъектов России. А в прошлом году она заняла первое место на Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.