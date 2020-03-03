Видео: На Ямале чиновники записали рэп про "народный" бюджет

Креативно подошли ямальские чиновники к проекту так называемого народного бюджета: они сняли клип на рэп-композицию. В ролике рассказывается о том, что делается для благоустройства Губкинского, города всего в двух сотнях километров от северного полярного круга, и как принять в этом участие могут сами жители.
В подготовке ролика приняли участие вице-спикер заксобрания ЯНАО Виктор Казарин и глава города Андрей Гаранин.
"Чтобы вдохновить вас на интересные идеи, немного покреативили с Виктором Казариным. Теперь у проекта "Уютный Ямал" в Губкинском есть своя песня", - написал Гаранин на своей странице в Instagram.
Региональный проект "Уютный Ямал" действует с 2018 года. Очередной его этап стартовал в Губкинском первого марта. Идеи по ремонту и проведению мероприятий на 2021 год принимают от всех неравнодушных горожан до 31 мая.
"Главная цель - привлечь население к определению приоритетов при расходовании бюджетных средств. В копилке города на этот год - 13 инициатив", - говорится в сообщении на официальном портале мэрии.
Кстати, проект, который победил в 2018 году, уже воплощен в жизнь - это футбольное поле с искусственным газоном в 9-м микрорайоне.
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Есть идеи, как сделать жизнь в городе комфортнее и ярче? Приходите в проектный офис "Уютный Ямал" в ДК "Нефтяник". До 31 мая здесь принимаются заявки горожан по благоустройству, проведению экологических акций, культурных мероприятий. В прошлом году губкинцы подали 13 инициатив, и все они будут реализованы в этом году. Праздник Сабантуй, украшение города малыми архитектурными формами, контейнеры для раздельного сбора мусора и другие. Только вместе мы сделаем наш город уютным для каждого. Чтобы вдохновить вас на интересные идеи, немного покреативили с Виктором Казариным @kazarin_vn . Теперь у проекта "Уютный Ямал" в Губкинском есть своя песня! Выбор за тобой! Спасибо централизованной клубной системе и лично Михаилу Труфанову за создание музыки и текста.