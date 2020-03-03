Видео: На Ямале чиновники записали рэп про "народный" бюджет

Креативно подошли ямальские чиновники к проекту так называемого народного бюджета: они сняли клип на рэп-композицию. В ролике рассказывается о том, что делается для благоустройства Губкинского, города всего в двух сотнях километров от северного полярного круга, и как принять в этом участие могут сами жители.

В подготовке ролика приняли участие вице-спикер заксобрания ЯНАО Виктор Казарин и глава города Андрей Гаранин.

"Чтобы вдохновить вас на интересные идеи, немного покреативили с Виктором Казариным. Теперь у проекта "Уютный Ямал" в Губкинском есть своя песня", - написал Гаранин на своей странице в Instagram.

Региональный проект "Уютный Ямал" действует с 2018 года. Очередной его этап стартовал в Губкинском первого марта. Идеи по ремонту и проведению мероприятий на 2021 год принимают от всех неравнодушных горожан до 31 мая.

"Главная цель - привлечь население к определению приоритетов при расходовании бюджетных средств. В копилке города на этот год - 13 инициатив", - говорится в сообщении на официальном портале мэрии.

Кстати, проект, который победил в 2018 году, уже воплощен в жизнь - это футбольное поле с искусственным газоном в 9-м микрорайоне.