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3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Решения Верховного Суда

Опубликован 3 марта 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. признаны не действующими со дня принятия Методические рекомендации по организации и проведению таможенного досмотра (осмотра) до выпуска товаров (приложение к письму Федеральной таможенной службы от 4 февраля 2016 г. N 1-11/04772).

Решение суда вступило в законную силу 28 января 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2019 г. признан не действующим со дня принятия подпункт "з" пункта 3.7 порядка включения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков, и исключения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, из реестра заемщиков, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 410, в части, не допускающей замену заемщика в случае реорганизации в форме присоединения или преобразования при условии сохранения присоединяющей или преобразованной организацией статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя или статуса организации, осуществляющей первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Решение суда вступило в законную силу 6 февраля 2020 г.