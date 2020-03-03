Роскачество нашло в губной помаде запрещенные никель и кадмий

Эксперты Роскачества исследовали красную матовую губную помаду 20 брендов по цене от 182 до 2737 рублей за штуку.

Как показало исследование - дорогие "люксовые" бренды, порой, оказываются внутри рейтинга, а дешевые массовые - наверху.

Вся проверенная помада оказалась безопасной. В ней не нашли нитрозаминов, летучих фенолов, диоксида серы, бензойной кислоты. Не было превышений по количеству мышьяка, свинца, цинка, ртути, вредных микроорганизмов.

Содержание таких металлов как никель, кадмий в помаде не нормируется российским законодательством. Но по техрегламенту Таможенного союза, их не должно быть в сырье, из которого делается декоративная косметика. Однако, никель был найден в помаде четырех брендов, а кадмий -пяти.

Испытание на морозостойкость не прошла помада двух торговых марок, а на теплостойкость - трех.

На маркировке помады должен быть цветовой индикатор, который бы соответствовал ее цвету. В восьми случаях индикатора не было. У семи торговых марок он был и соответствовал реальному оттенку "губнушки". В четырех случаях цвет помады не совпадал с указанным на индикаторе. Продукция шести брендов была негерметично упакована.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.