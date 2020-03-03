Роскачество нашло в губной помаде запрещенные никель и кадмий

Новости

Женевский автосалон-2020. Онлайн-трансляция 10:17
У пассажиров севшего в Хабаровске самолета не нашли опасных предметов 10:11
Делегация из Сицилии прибыла в Крым для налаживания партнерства в ЖКХ 10:00
Издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику обвинитель запросил два года 10:00
Белорусская команда кадетов стала победителем на слете юных патриотов 09:55
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса 09:54
Машины каршеринга "Яндекса" будут включать треки, которые нравятся водителю 09:30
В Минске дан старт финальному туру Молодежной волейбольной лиги 09:27
В Амурской области создан новый природный парк 09:23
США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики 09:19
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе 08:51
"Яндекс" создаст карту достопримечательностей Забайкалья 08:44
Испанский турист доехал из Магадана до Байкала на велосипеде 08:30
Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков 08:22
Видео: в Таиланде слоны остановили машину и распотрошили багаж 08:13
Названы популярные консервы, вред которых сильно преувеличен 07:55
Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против "Нэшвилла" 07:51
Apple выплатит до 500 миллионов долларов за старые iPhone 07:35
В Бурятии отменили турнир по вольной борьбе из-за коронавируса 07:30
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков 07:27
В Сахалинской области будет новый министр образования 07:20
Власти Гонконга эвакуируют своих граждан из китайской провинции Хубэй 07:11
На Камчатке мать погибшего в ДТП мальчика отсудила 2 млн рублей 07:02
На Камчатке Ключевская сопка засыпала пеплом соседний вулкан 07:00
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет 06:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
03.03.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в губной помаде запрещенные никель и кадмий

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества исследовали красную матовую губную помаду 20 брендов по цене от 182 до 2737 рублей за штуку.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как показало исследование - дорогие "люксовые" бренды, порой, оказываются внутри рейтинга, а дешевые массовые - наверху.

Вся проверенная помада оказалась безопасной. В ней не нашли нитрозаминов, летучих фенолов, диоксида серы, бензойной кислоты. Не было превышений по количеству мышьяка, свинца, цинка, ртути, вредных микроорганизмов.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали о способе защиты от мошенников в соцсетях

Содержание таких металлов как никель, кадмий в помаде не нормируется российским законодательством. Но по техрегламенту Таможенного союза, их не должно быть в сырье, из которого делается декоративная косметика. Однако, никель был найден в помаде четырех брендов, а кадмий -пяти.

Испытание на морозостойкость не прошла помада двух торговых марок, а на теплостойкость - трех.

На маркировке помады должен быть цветовой индикатор, который бы соответствовал ее цвету. В восьми случаях индикатора не было. У семи торговых марок он был и соответствовал реальному оттенку "губнушки". В четырех случаях цвет помады не совпадал с указанным на индикаторе. Продукция шести брендов была негерметично упакована.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить