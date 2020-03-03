Роскачество нашло в губной помаде запрещенные никель и кадмий

Как показало исследование - дорогие "люксовые" бренды, порой, оказываются внутри рейтинга, а дешевые массовые - наверху.
Вся проверенная помада оказалась безопасной. В ней не нашли нитрозаминов, летучих фенолов, диоксида серы, бензойной кислоты. Не было превышений по количеству мышьяка, свинца, цинка, ртути, вредных микроорганизмов.
Содержание таких металлов как никель, кадмий в помаде не нормируется российским законодательством. Но по техрегламенту Таможенного союза, их не должно быть в сырье, из которого делается декоративная косметика. Однако, никель был найден в помаде четырех брендов, а кадмий -пяти.
Испытание на морозостойкость не прошла помада двух торговых марок, а на теплостойкость - трех.
На маркировке помады должен быть цветовой индикатор, который бы соответствовал ее цвету. В восьми случаях индикатора не было. У семи торговых марок он был и соответствовал реальному оттенку "губнушки". В четырех случаях цвет помады не совпадал с указанным на индикаторе. Продукция шести брендов была негерметично упакована.
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