Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ

Сегодня для получения субсидии человек не должен иметь коммунальных долгов. Теперь предлагается учитывать только задолженность, образовавшуюся за последние три года и подтвержденную судом.

Как говорится в пояснении к проекту нормативного акта, с 1 января 2021 года граждане не будут предоставлять в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии или отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Орган, принимающий решение о выдаче субсидии, будет самостоятельно запрашивать информацию о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности по ЖКХ.

Одновременно с 1 января следующего года должны вступить в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Из них следует, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить граждане, чьи расходы по этой статье превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.