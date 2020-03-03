Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта

Новости

Женевский автосалон-2020. Онлайн-трансляция 10:17
У пассажиров севшего в Хабаровске самолета не нашли опасных предметов 10:11
Делегация из Сицилии прибыла в Крым для налаживания партнерства в ЖКХ 10:00
Издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику обвинитель запросил два года 10:00
Белорусская команда кадетов стала победителем на слете юных патриотов 09:55
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса 09:54
Машины каршеринга "Яндекса" будут включать треки, которые нравятся водителю 09:30
В Минске дан старт финальному туру Молодежной волейбольной лиги 09:27
В Амурской области создан новый природный парк 09:23
США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики 09:19
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе 08:51
"Яндекс" создаст карту достопримечательностей Забайкалья 08:44
Испанский турист доехал из Магадана до Байкала на велосипеде 08:30
Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков 08:22
Видео: в Таиланде слоны остановили машину и распотрошили багаж 08:13
Названы популярные консервы, вред которых сильно преувеличен 07:55
Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против "Нэшвилла" 07:51
Apple выплатит до 500 миллионов долларов за старые iPhone 07:35
В Бурятии отменили турнир по вольной борьбе из-за коронавируса 07:30
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков 07:27
В Сахалинской области будет новый министр образования 07:20
Власти Гонконга эвакуируют своих граждан из китайской провинции Хубэй 07:11
На Камчатке мать погибшего в ДТП мальчика отсудила 2 млн рублей 07:02
На Камчатке Ключевская сопка засыпала пеплом соседний вулкан 07:00
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет 06:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
03.03.2020 09:52
Рубрика: Общество

Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта

Текст: Иван Черноусов
Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию. Об этом говорится в исследовании сервиса для продажи объявлений "Авито", сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ювелирные украшения хотят получить 41% респонденток, косметику и парфюмерию - 40%. 31% россиянок будут рады подарочным сертификатам. При этом гаджеты интересны только 16% женщин.

Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы по случаю 8 марта

Мужчины планируют дарить женщинам косметику и парфюмерию (43%), ювелирные украшения (26%) и подарочные сертификаты (22%). 11% опрошенных подарят бытовую технику или одежду и обувь, 10% - гаджет, 9% - посуду. Всего 6% мужчин считают лучшим подарком книгу, 4% намерены подарить алкоголь, а 2% - путевку или животное. 18% опрошенных готовы потратить на подарок до тысячи рублей, 35% - от тысячи до трех тысяч рублей, 24% - от трех до пяти тысяч и 11% - от пяти до десяти тысяч рублей.

Общество Соцсфера Социология Общество Ежедневник Праздники

Главное сегодня

Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа