Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта

Ювелирные украшения хотят получить 41% респонденток, косметику и парфюмерию - 40%. 31% россиянок будут рады подарочным сертификатам. При этом гаджеты интересны только 16% женщин.

Мужчины планируют дарить женщинам косметику и парфюмерию (43%), ювелирные украшения (26%) и подарочные сертификаты (22%). 11% опрошенных подарят бытовую технику или одежду и обувь, 10% - гаджет, 9% - посуду. Всего 6% мужчин считают лучшим подарком книгу, 4% намерены подарить алкоголь, а 2% - путевку или животное. 18% опрошенных готовы потратить на подарок до тысячи рублей, 35% - от тысячи до трех тысяч рублей, 24% - от трех до пяти тысяч и 11% - от пяти до десяти тысяч рублей.