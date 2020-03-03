Новости

Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 22:32
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 21:57
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 21:44
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 21:38
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 21:11
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 21:04
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 20:50
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 20:30
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 20:28
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 20:27
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 20:25
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 20:19
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 21:30
Рубрика: Власть

Патруль на перекрестке

Наша военная полиция контролирует две важные автотрассы в Сирии
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Город Серакаб на северо-западе Сирии, всю прошлую неделю находившийся в эпицентре ожесточенных боев армии Асада с террористами, перешел под полный контроль правительственных войск. Для поддержания там порядка в город ввели подразделения военной полиции РФ. Об этом сообщили в российском миротворческом Центре.

Помимо чисто правоохранительных задач, нашим полицейским предстоит обеспечить безопасность и беспрепятственное движение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5. Дело в том, что Серакаб расположен рядом с пересечением двух крупных транспортных артерий Сирии. Шоссе M4 соединяет город Латакия с иракской границей, а автотрасса M5 связывает Алеппо с Дамаском, крупными городами Хама и Хомс, а также с соседней Иорданией. Этим объясняется, почему террористы с фанатичным упорством пытаются отбить Серакаб у сирийской армии.

Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Хотя есть свидетельства, что в масштабном наступлении боевиков поддерживала турецкая армия, это в целом не повлияло на реализацию российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Руководитель нашего миротворческого Центра контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в минувший понедельник наши и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

В то же время адмирал назвал несостоятельными заявления представителей Турции, стран Европы и США о якобы "миллионных" потоках беженцев и "гуманитарной катастрофе" в Идлибе. Он напомнил: для мониторинга гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии наши военные используют беспилотники, "горячие" телефонные линии и прямые контакты с местными жителями.

По данным нашего Центра, всего из Идлибской зоны деэскалации в район проведения Анкарой операции "Оливковая ветвь" переместилось не более 70 тысяч человек. А в приграничные с Турцией районы - не более 100 тысяч человек. На 1 января 2020 года на всей подконтрольной террористам территории в Идлибе проживали более 1,8 млн человек.

Сирия запретила летать над провинцией Идлиб

Адмирал отметил, что насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению там этнического состава населения. По его словам, объективные данные, которыми располагает наш миротворческий Центр, опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы "гуманитарном кризисе". "Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности", - сделал вывод контр-адмирал Олег Журавлев.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации