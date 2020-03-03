Российские моряки идут на помощь терпящей бедствие яхте "Сибирь"

Двигатель "Сибири" начал барахлить еще на подходе к Антарктиде. Капитан яхты Сергей Щербаков самолично спустился с аквалангом под воду, но устранить дефект не смог.
- Идет вибрация и треск валовой на волне. Похоже, здесь целая проблема, решить которую нам не под силу. Надо поднимать яхту на берег, - сообщил "РГ" Сергей Щербаков. - Дрейк разбушевался, включил "красный", и теперь пролив для нас закрыт. Без посторонней помощи паруснику его не преодолеть. Нам крайне важно добраться до большой земли, до первого порта. Привести системы в порядок и продолжить экспедицию.
Несмотря на то что "Сибирь" застряла на самом краю Земли, тревожный сигнал сразу услышали. "Мы своих не бросаем", - заявил глава региона Александр Бурков. И направил срочную телеграмму министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину.
Готовность выручить экспедицию выразили сразу три российских корабля. Одним из самых близких к Белому материку оказался "Академик Трешников", который везет на станцию Беллинсгаузен новую смену зимовщиков. Капитану дано задание - принять сибиряков на борт и проработать техническое решение по транспортировке парусника.
Помощь экспедиции крайне нужна. Вчера на море продолжался шторм. На горизонте появились айсберги. Ночью "Сибирь" оказалась в центре циклона. Ветер порывами до 40 узлов в течение часа сделал вокруг яхты полный оборот - 360 градусов. Стоять в таких условиях крайне опасно. Может сорвать с якоря и бросить на скалы. Но парусник устоял.
- На борту все нормально. Настрой у матросов боевой. Ждем "Академика Трешникова" со дня на день, - сообщил "РГ" Сергей Щербаков. - Приятно сознавать, что в этом суровом краю, где действительно много опасностей, в трудной ситуации нас не бросили. Спасибо начальнику станции Виктору Веледину. Полярникам, которые выручают водой и продовольствием. Сотням соотечественников, земляков, которые за нас искренне болеют. Огромная благодарность всем, кто не оставляет нас в беде.
"Российская газета" следит за ходом кругосветной экспедиции.
Кругосветка яхты "Сибирь" посвящена 200-летию открытия Белого материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. По плану, экспедиция завершится осенью 2020 года, объявленного в России Годом Антарктиды.