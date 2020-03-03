Российские моряки идут на помощь терпящей бедствие яхте "Сибирь"

Яхте "Сибирь", совершающей кругосветку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды, требуется экстренная помощь. Парусник с флагом "Российской газеты" на борту оказался заложником коварного пролива Дрейка и неисправного двигателя, который не позволяет яхте преодолеть "кладбище кораблей".

Несмотря на то, что яхта застряла на самом краю земли, тревожный сигнал сразу услышали. Фото: Омский яхт-клуб

Двигатель "Сибири" начал барахлить еще на подходе к Антарктиде. Капитан яхты Сергей Щербаков самолично спустился с аквалангом под воду, но устранить дефект не смог.

- Идет вибрация и треск валовой на волне. Похоже, здесь целая проблема, решить которую нам не под силу. Надо поднимать яхту на берег, - сообщил "РГ" Сергей Щербаков. - Дрейк разбушевался, включил "красный", и теперь пролив для нас закрыт. Без посторонней помощи паруснику его не преодолеть. Нам крайне важно добраться до большой земли, до первого порта. Привести системы в порядок и продолжить экспедицию.

Несмотря на то что "Сибирь" застряла на самом краю Земли, тревожный сигнал сразу услышали. "Мы своих не бросаем", - заявил глава региона Александр Бурков. И направил срочную телеграмму министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину.

"Приятно сознавать, что в этом суровом краю, где действительно много опасностей, в трудной ситуации нас не бросили", - говорит капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков

Готовность выручить экспедицию выразили сразу три российских корабля. Одним из самых близких к Белому материку оказался "Академик Трешников", который везет на станцию Беллинсгаузен новую смену зимовщиков. Капитану дано задание - принять сибиряков на борт и проработать техническое решение по транспортировке парусника.

Помощь экспедиции крайне нужна. Вчера на море продолжался шторм. На горизонте появились айсберги. Ночью "Сибирь" оказалась в центре циклона. Ветер порывами до 40 узлов в течение часа сделал вокруг яхты полный оборот - 360 градусов. Стоять в таких условиях крайне опасно. Может сорвать с якоря и бросить на скалы. Но парусник устоял.

- На борту все нормально. Настрой у матросов боевой. Ждем "Академика Трешникова" со дня на день, - сообщил "РГ" Сергей Щербаков. - Приятно сознавать, что в этом суровом краю, где действительно много опасностей, в трудной ситуации нас не бросили. Спасибо начальнику станции Виктору Веледину. Полярникам, которые выручают водой и продовольствием. Сотням соотечественников, земляков, которые за нас искренне болеют. Огромная благодарность всем, кто не оставляет нас в беде.

"Российская газета" следит за ходом кругосветной экспедиции.

Справка "РГ"

Кругосветка яхты "Сибирь" посвящена 200-летию открытия Белого материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. По плану, экспедиция завершится осенью 2020 года, объявленного в России Годом Антарктиды.