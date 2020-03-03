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03.03.2020 20:41
Рубрика: Экономика

Турфирмам обещана скорая помощь

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Ростуризм предложил меры поддержки туроператоров из-за остановки продаж туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

Ростуризм попросит минтранс и Росавиацию, чтобы те рекомендовали авиакомпаниям вернуть туроператорам внесенную предоплату за блоки мест в Италию и другие страны, куда продажа туров прекращена. Зарубежным отельерам предложат перенести предоплаченные бронирования на более поздние даты. На рассмотрении вопрос о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд "Турпомощи" с апреля на июль, а также отмена взносов в резервный фонд уже в этом году.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Туристы отказываются от туров, купленных даже на лето и осень, поскольку конкретные сроки действия рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма не посещать неблагополучные страны не определены, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Начали падать объемы бронирований и по тем популярным направлениям, которые не затронуты распространением вируса. Например, серьезно проседает Турция.

Для поддержки индустрии стоит расширить список стран, за привлечение туристов из которых туроператоры получают субсидии, предлагает Горин. Сейчас в списке 10 стран, к ним можно было бы добавить, например, Израиль.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Правительство Минтранс Росавиация Правительство Минтранс Распространение коронавируса COVID-19

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