Ростуризм предложил меры поддержки туроператоров из-за остановки продаж туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

Ростуризм попросит минтранс и Росавиацию, чтобы те рекомендовали авиакомпаниям вернуть туроператорам внесенную предоплату за блоки мест в Италию и другие страны, куда продажа туров прекращена. Зарубежным отельерам предложат перенести предоплаченные бронирования на более поздние даты. На рассмотрении вопрос о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд "Турпомощи" с апреля на июль, а также отмена взносов в резервный фонд уже в этом году.

Туристы отказываются от туров, купленных даже на лето и осень, поскольку конкретные сроки действия рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма не посещать неблагополучные страны не определены, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Начали падать объемы бронирований и по тем популярным направлениям, которые не затронуты распространением вируса. Например, серьезно проседает Турция.

Для поддержки индустрии стоит расширить список стран, за привлечение туристов из которых туроператоры получают субсидии, предлагает Горин. Сейчас в списке 10 стран, к ним можно было бы добавить, например, Израиль.