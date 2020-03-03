Ростуризм сформировал предложения о поддержке турбизнеса в РФ

Федеральное агентство по туризму сформулировало конкретные предложения по поддержке туристического рынка РФ в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной вспышкой коронавируса, сообщает РИА Новости.

В частности, Ростуризм готов перенести срок уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи" с апреля на июль, а также отменить взносы в резервный фонд в этом году.

Кроме того, ведомство направит письма в страны, по отношению к которым есть ограничения, чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты.

Также участники заседания обсудили в качестве идеи возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. Данная мера поддержки может распространяться не только на туроператоров, но и на отельеров и турагентства. В ведомстве полагают, что эта мера способна помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств.