Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций

Национальная команда России по футболу встретится с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций сезона 2020/21. Жеребьевка турнира состоялась в Амстердаме.

Игроки Станислава Черчесова выступят в Лиге "В", где 16 сборных были поделены на четыре группы. В первый квартет попали: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния, во второй - Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль, четвертый - Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария.

Матчи турнира пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. В новом сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. Право принять участие в стыковых встречах за выход на первенство планеты получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга соревнований).

В Лиге наций-2020/21 сборные распределены по четырем лигам в соответствие с рейтингом УЕФА: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу "А", с 17-го по 32-е - лигу "В" (в том числе и Россия), с 33-е по 48-е - лигу "С", с 49-го по 55-е - лигу "D".

Напомним, что в первом в истории розыгрыше Лиги наций российская сборная заняла в своей группе второе место, уступив лидерство шведам.