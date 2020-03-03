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Рубрика: Спорт

С мыслями о Катаре

Команда Черчесова узнала соперников по Лиге наций
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 46(8100)
Национальная команда России по футболу встретится с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций сезона 2020/21, матчи которого пройдут с 3 сентября по 17 ноября. Жеребьевка турнира состоялась в Амстердаме.

Россияне выступят в третьей группе Лиги "В". Нашими соперниками будут Венгрия, Сербия и Турция.

Лига наций нового сезона непосредственно связана с квалификацией на чемпионат мира-2022 в Катаре. От Европы на первенстве планеты выступят 13 сборных. Однако напрямую в финальный турнир выйдут только десять победителей отборочных групп.
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А вот три оставшиеся путевки достанутся сильнейшим командам по итогам плей-офф. В нем сыграют десять сборных, ставших вторыми в группах, а также два триумфатора групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ-2022 как победители квалификации и не вышли как команды, занявшие вторые строчки.

В отборочном мини-турнире примут участие 12 сборных, которых разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Их победители выйдут в финалы. Три триумфатора финалов пробьются на чемпионат мира-2022.

Накануне состоялся конгресс УЕФА, на котором организация отчиталась о доходах за прошлый сезон. Согласно ему, прибыль за назначенный период увеличилась на 1,07 миллиарда евро по сравнению с сезоном 2017/18. Теперь она составила 3,86 миллиарда евро.

Сообщается, что львиная доля доходов (85,5 процента) поступила от продажи прав на вещание. Прибыль от коммерческих прав равна 12,4 процента.

Помимо этого УЕФА отчитался за распределение денежных средств. Больше всего заработал "Ливерпуль" (111,1 миллиона евро).

Незадолго до того в УЕФА сообщили, что рассчитывают получить от проведения чемпионата Европы-2020 порядка 3 миллиардов евро.

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