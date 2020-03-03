Швыдкой: Коронавирус повлиял на планы международного культурного сотрудничества

Михаил Швыдкой в интервью ТАСС подчеркнул, что Россия с зарубежными партнерами обсуждают, "опасно или безопасно проводить те или иные культурные мероприятия".

В частности, на неопределенный срок перенесены гастроли Московского театра мюзикла в Китае. "Все очень просто: гастроли, которые должны были проходить в феврале и марте, передвинулись на лето. Мы в данном случае ждем сроки, которые предложит китайская сторона, их и будем рассматривать", - сказал Швыдкой, который является художественным руководителем театра.

Также Михаил Швыдкой напомнил, что в конце мая должен стартовать Год культурных обменов между Россией и Южной Кореей, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. "Мы стартуем в конце мая. Посмотрим, как наши корейские коллеги справятся со вспышкой коронавируса, но дело в том, что, как говорят специалисты в области вирусологии, коронавирус - это болезнь холодных месяцев года", - цитирует Швыдкого информагентство.