3 марта прошло итоговое заседание коллегии Следственного комитета РФ. Там были подведены итоги работы ведомства за 2019 год и обозначены задачи на этот год. Кроме сотрудников СК в работе коллегии приняли участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, главы ФСБ, МВД, Генпрокурор России.

Александр Бастрыкин заявил, что в 2019 году число уголовных дел о рейдерских захватах предприятий выросло на 135 процентов по сравнению с показателями 2018 года. И эта цифра, по его словам, является "тревожным сигналом". Всего в прошлом году СК возбудил 101 дело о рейдерстве.

Были и другие тревожные цифры. Следственный комитет отправил в прошлом году в суд более 30 уголовных дел в отношении участников и создателей экстремистских организаций.

"Переданы в суд 34 дела об организации экстремистского сообщества и деятельности экстремистской организации. Это в два раза больше, чем в 2018 году", - подчеркнул Бастрыкин.

Всего же в 2019 году следователи направили в суд 55 уголовных дел об экстремизме и 119 - о терроризме. Бастрыкин говорит, что "упор сделан на пресечение разжигания межнациональной и межконфессиональной розни". По его словам, последовательно перекрываются каналы финансирования терроризма, в 2019 году СК направил в суд уголовные дела против 45 человек, которые снабжали деньгами международные террористические организации.

По словам руководителя СКР, противодействие экстремизму - приоритетное направление работы. А руководителям на местах "поручено обеспечить безусловное пресечение уголовно-правовыми методами противоправных действий лиц, вынашивающих экстремистские планы по дестабилизации общественного порядка, особенно при проведении в стране важнейших политических и международных мероприятий".