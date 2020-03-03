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03.03.2020 09:19
Рубрика: В мире

США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики

Текст: Константин Волков

Россия в настоящее время не несет угрозы прибалтийским странам, считает постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая перед журналистами.

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По его словам, прибалтийские страны - часть западного сообщества, "и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза со стороны России в настоящее время".

Также он напомнил, что все три прибалтийских страны, Эстония, Латвия и Литва, входят в НАТО и принимают участие в военных учениях Альянса. При этом, отметил постпред, данные маневры "не угрожают российскому народу".

Опасения, что от Москвы можно ожидать агрессии, начали звучать после военного конфликта с Грузией в Южной Осетии. После присоединения Крыма к РФ в 2014 году они стали громче, а США инициировали "Инициативу по обеспечению европейской безопасности" для "сдерживания российской угрозы", и стали развивать военную инфраструктуру в Европе, а также перебрасывать в Старый свет военную технику.

Как неоднократно отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, НАТО очень хорошо осведомлен, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, но Альянс пользуется инсинуациями об угрозе, исходящей от РФ как поводом, чтобы разместить у российских границ больше войск.

В мире США Международные организации ОБСЕ Россия и США

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