США проведут эксперименты с гиперзвуковым оружием

До конца 2020 года в США пройдут испытания гиперзвукового оружия. Ракеты разрабатываются в интересах американских ВМС и сухопутных сил. Сроки испытаний не разглашаются.

По словам заместителя программы гиперзвукового оружия Майк Уайт, предстоящее испытание носит название "Экспериментальный пуск №2".

"Мы все еще проводим экспериментальные пуски перед тем, как перейти к тестированию прототипов вооружений", - цитируют РИА Новости представителя Пентагона.

Предстоящие испытания должны определить способности планирующего гиперзвукового корпуса по выполнению задач, связанных с назначением гиперзвукового оружия. Таким образом речь идет о проверке материалов и конструкции корпуса ракеты.

Представитель Минобороны США, также признал отставание американских технологий в области гиперзвука.

"Русские и китайцы, честно говоря, сделали это несколько лет назад. Так что мы начали нашу работу и ускоряемся именно в части перехода к практическому использованию", - заявил Майк Уайт.

Отметим, что созданные в России ударные гиперзвуковые комплексы не имеют аналогов и позволяют сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.

"Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Чтобы в голову никому не пришло", - сказал президент России Владимир Путин.