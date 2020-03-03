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3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 36-ФЗ "О создании межрайонных, районных судов Тульской области, об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области"

Дата подписания 1 марта 2020 г.
Опубликован 3 марта 2020 г.

Принят Государственной Думой 12 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 1, 3, 32, 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) создать:

Алексинский межрайонный суд Тульской области;

Богородицкий межрайонный суд Тульской области;

Ефремовский межрайонный суд Тульской области;

Кимовский районный суд Тульской области;

Новомосковский районный суд Тульской области;

Одоевский межрайонный суд Тульской области;

Плавский межрайонный суд Тульской области;

Суворовский межрайонный суд Тульской области;

Узловский районный суд Тульской области;

Щекинский межрайонный суд Тульской области;

2) установить, что юрисдикция созданных межрайонных и районных судов Тульской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Тульской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

Алексинского межрайонного суда Тульской области - на территории Алексинского и Заокского районов Тульской области;

Богородицкого межрайонного суда Тульской области - на территории Богородицкого, Воловского и Куркинского районов Тульской области;

Ефремовского межрайонного суда Тульской области - на территории Ефремовского и Каменского районов Тульской области;

Кимовского районного суда Тульской области - на территорию Кимовского района Тульской области;

Новомосковского районного суда Тульской области - на территорию Новомосковского района Тульской области;

Одоевского межрайонного суда Тульской области - на территории Одоевского, Арсеньевского и Дубенского районов Тульской области;

Плавского межрайонного суда Тульской области - на территории Плавского и Чернского районов Тульской области;

Суворовского межрайонного суда Тульской области - на территории Белевского и Суворовского районов Тульской области;

Узловского районного суда Тульской области - на территорию Узловского района Тульской области;

Щекинского межрайонного суда Тульской области - на территории Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области;

3) упразднить:

Алексинский городской суд Тульской области, Заокский районный суд Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Алексинского межрайонного суда Тульской области;

Богородицкий районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Богородицкого межрайонного суда Тульской области;

Ефремовский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Ефремовского межрайонного суда Тульской области;

Кимовский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Кимовского районного суда Тульской области;

Новомосковский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Новомосковского районного суда Тульской области;

Одоевский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Одоевского межрайонного суда Тульской области;

Плавский районный суд Тульской области, Чернский районный суд Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Плавского межрайонного суда Тульской области;

Суворовский районный суд Тульской области, Белевский районный суд Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Суворовского межрайонного суда Тульской области;

Узловский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Узловского районного суда Тульской области;

Щекинский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Щекинского межрайонного суда Тульской области.

Статья 2

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) образовать в составе Алексинского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Заокский Заокского района Тульской области;

2) образовать в составе Богородицкого межрайонного суда Тульской области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Волово Воловского района Тульской области и рабочем поселке Куркино Куркинского района Тульской области;

3) образовать в составе Ефремовского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в селе Архангельское Каменского района Тульской области;

4) образовать в составе Одоевского межрайонного суда Тульской области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Арсеньево Арсеньевского района Тульской области и рабочем поселке Дубна Дубенского района Тульской области;

5) образовать в составе Плавского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Чернь Чернского района Тульской области;

6) образовать в составе Суворовского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в городе Белеве Белевского района Тульской области;

7) образовать в составе Щекинского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области.

Статья 3

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзацы второй - одиннадцатый пункта 2, абзацы второй - одиннадцатый пункта 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня начала деятельности соответствующего межрайонного, районного суда, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом были переданы вопросы осуществления правосудия упраздняемого районного, городского суда.

3. Указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона межрайонные, районные суды считаются образованными со дня назначения на должности двух третей от установленной численности судей указанных судов.

4. Решение о дне начала деятельности соответствующего межрайонного, районного суда принимает президиум Тульского областного суда с учетом положения части 3 настоящей статьи.

5. Назначение судей упраздняемых районных и городских судов Тульской области судьями созданных межрайонных и районных судов осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин