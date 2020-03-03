Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 36-ФЗ "О создании межрайонных, районных судов Тульской области, об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области"

Принят Государственной Думой 12 февраля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года
Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 1, 3, 32, 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":
1) создать:
Алексинский межрайонный суд Тульской области;
Богородицкий межрайонный суд Тульской области;
Ефремовский межрайонный суд Тульской области;
Кимовский районный суд Тульской области;
Новомосковский районный суд Тульской области;
Одоевский межрайонный суд Тульской области;
Плавский межрайонный суд Тульской области;
Суворовский межрайонный суд Тульской области;
Узловский районный суд Тульской области;
Щекинский межрайонный суд Тульской области;
2) установить, что юрисдикция созданных межрайонных и районных судов Тульской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Тульской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:
Алексинского межрайонного суда Тульской области - на территории Алексинского и Заокского районов Тульской области;
Богородицкого межрайонного суда Тульской области - на территории Богородицкого, Воловского и Куркинского районов Тульской области;
Ефремовского межрайонного суда Тульской области - на территории Ефремовского и Каменского районов Тульской области;
Кимовского районного суда Тульской области - на территорию Кимовского района Тульской области;
Новомосковского районного суда Тульской области - на территорию Новомосковского района Тульской области;
Одоевского межрайонного суда Тульской области - на территории Одоевского, Арсеньевского и Дубенского районов Тульской области;
Плавского межрайонного суда Тульской области - на территории Плавского и Чернского районов Тульской области;
Суворовского межрайонного суда Тульской области - на территории Белевского и Суворовского районов Тульской области;
Узловского районного суда Тульской области - на территорию Узловского района Тульской области;
Щекинского межрайонного суда Тульской области - на территории Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области;
3) упразднить:
Алексинский городской суд Тульской области, Заокский районный суд Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Алексинского межрайонного суда Тульской области;
Богородицкий районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Богородицкого межрайонного суда Тульской области;
Ефремовский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Ефремовского межрайонного суда Тульской области;
Кимовский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Кимовского районного суда Тульской области;
Новомосковский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Новомосковского районного суда Тульской области;
Одоевский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Одоевского межрайонного суда Тульской области;
Плавский районный суд Тульской области, Чернский районный суд Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Плавского межрайонного суда Тульской области;
Суворовский районный суд Тульской области, Белевский районный суд Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Суворовского межрайонного суда Тульской области;
Узловский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Узловского районного суда Тульской области;
Щекинский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Щекинского межрайонного суда Тульской области.
Статья 2
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":
1) образовать в составе Алексинского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Заокский Заокского района Тульской области;
2) образовать в составе Богородицкого межрайонного суда Тульской области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Волово Воловского района Тульской области и рабочем поселке Куркино Куркинского района Тульской области;
3) образовать в составе Ефремовского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в селе Архангельское Каменского района Тульской области;
4) образовать в составе Одоевского межрайонного суда Тульской области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Арсеньево Арсеньевского района Тульской области и рабочем поселке Дубна Дубенского района Тульской области;
5) образовать в составе Плавского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Чернь Чернского района Тульской области;
6) образовать в составе Суворовского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в городе Белеве Белевского района Тульской области;
7) образовать в составе Щекинского межрайонного суда Тульской области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области.
Статья 3
1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Абзацы второй - одиннадцатый пункта 2, абзацы второй - одиннадцатый пункта 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня начала деятельности соответствующего межрайонного, районного суда, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом были переданы вопросы осуществления правосудия упраздняемого районного, городского суда.
3. Указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона межрайонные, районные суды считаются образованными со дня назначения на должности двух третей от установленной численности судей указанных судов.
4. Решение о дне начала деятельности соответствующего межрайонного, районного суда принимает президиум Тульского областного суда с учетом положения части 3 настоящей статьи.
5. Назначение судей упраздняемых районных и городских судов Тульской области судьями созданных межрайонных и районных судов осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации".
Президент Российской Федерации В. Путин