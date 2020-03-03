Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статью 66 Федерального закона "О связи"

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Часть четвертую статьи 35 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 169; 1996, N 1, ст. 4; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2013, N 27, ст. 3450; 2017, N 24, ст. 3479) изложить в следующей редакции:

"При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий редакции средств массовой информации по обращениям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, направляемым редакциям в соответствии с территорией и формой распространения конкретного средства массовой информации, обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе в зависимости от формы распространения массовой информации выпускать в эфир сигналы оповещения и (или) экстренную информацию о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите или публиковать указанную экстренную информацию. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с редакциями средств массовой информации, выпуска в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите и публикации указанной экстренной информации определяется Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2013, N 27, ст. 3450; 2017, N 24, ст. 3479) изложить в следующей редакции:

"3. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий операторы связи по обращениям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, направляемым операторам связи в соответствии с территорией, на которой они оказывают услуги связи, обязаны обеспечивать передачу пользователям услугами связи на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а в случае оказания услуг связи для целей эфирного наземного телевизионного вещания и (или) радиовещания - передачу в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и передачи операторами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите определяется Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин