В британском парламенте нашли тайный ход и тайную комнату

В Великобритании историки, работающие над реконструкцией здания Палаты общин, обнаружили затерянный 360-летний проход, спрятанный за потайной дверью. Уже установлено, что он ведет к настоящей исторической сокровищнице

Об открытии рассказывает BBC News. Давно забытый тайный ход, вероятно, использовавшийся премьер-министрами и высокопоставленными политическими деятелями, был обнаружен в здании парламента. Он скрывается за потайной дверью.

По мнению историков, проход был сооружен для коронации Карла II в 1660 году. Предположительно, им должны были воспользоваться гости, чтобы пройти на праздничный банкет в Вестминстер-холл - здание, расположенное рядом с современной Палатой общин.

Затем на протяжении многих лет он использовался депутатами парламента и политическими деятелями, такими как летописец Сэмюэл Пепис. Более того, какое-то время это был главный вход в Палату общин. Но затем его закрыли, и постепенно он "исчез".

Проход, ставший тайным, обнаружили только в 1950 году во время ремонта. Но тогда его не изучали, а просто снова закрыли и забыли - до наших дней.

"Сказать, что мы были удивлены, это преуменьшить - мы действительно думали, что этот проход был замурован навсегда после войны", - говорит историк Марк Коллинз.

Открытие показало, что у Вестминстерского дворца все еще очень много секретов. Найденный проход сам по себе является исторической ценностью, историческим пространством, ведь это путь, которым следовали многие видные деятели Британии.

Кстати, нашли его отчасти случайно. Следы маленькой потайной двери обнаружил доктор Халлам Смит. Произошло это, когда историк "рылся" в 10 тысячах ранее не изученных документов, которые хранятся в дворцовом архиве.

"Когда мы внимательно осмотрели панель, то поняли, что там была крошечная медная замочная скважина, которую никто раньше не замечал, - говорит доктор Смит. - Или, возможно, раньше думали, что это встроенный в стену распределительный электрошкаф".

Историк вызвал слесаря, который под наблюдением ученых с некоторым трудом открыл деревянную дверь. За ней оказалась крошечная комната с каменным полом и замурованным дверным проемом на дальней стене. При обследовании помещения историки нашли оригинальные петли от двух деревянных дверей высотой 3,5 метра, которые открывали вход в Вестминстер-холл.

Также были обнаружены "граффити", выполненные на стенах карандашом. Судя по всему, пометки были нацарапаны в 1851 году. Здание парламента тогда перестраивали после пожара 1834 года, который разрушил большую часть средневекового дворца.

В частности, свою подпись на стене оставил каменщик по имени Томас Портер. Обнаружили ученые и другие имена, которые затем были найдены в документах переписи 1851 года. В результате удалось установить личности всех каменщиков, ремонтировавших тайный ход - это были Ричард Кондон, Джеймс Уильямс, Генри Терри, Томас Паркер и Питер Девол.

Руководил же ими архитектор Чарльз Барри. Граффити рассказало нам, что каменщики были наняты 11 августа 1851 года "настоящими демократами". Историки предполагают, что это могли быть чартисты - представители движения, выступавшего за изменение избирательного права.

Еще один сюрприз, поджидавший исследователей в комнате, - это лампочка, которая до сих пор работает. Вероятно, она была установлена в 1950 году во время ремонта.

Дендрохронологическое тестирование показало, что потолочные балки над маленькой комнатой были построены из деревьев, срубленных в 1659 году. Это согласуется с сохранившимися свидетельствами, что дверной проем был сделан в 1660 году для церемонии коронации Карла II.