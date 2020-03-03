Тест "Родины" в День писателя - угадать его по почерку

Отмечать 3 марта как День писателя решили в конце 1980-х на конгрессе ПЕН-клуба - международной неправительственной организации, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов.

Насколько ясны могут быть мысли писателя, настолько же и неразборчив почерк. В этом можно убедиться, отвечая на вопросы теста "Родины".

Александр Пушкин, как известно, не ограничивался строками - делал рисунки на полях. Кто-то из классиков даже ругался с родными. Те были недовольны, что когда им приходилось переписывать написанное на чистовик, разобрать почерк было решительно невозможно.

Для теста мы взяли письма писателей. В них зачастую содержатся подсказки, кто это пишет. Там упоминаются названия произведений, место написания письма. Надо просто внимательнее прочитать. Если сможете...