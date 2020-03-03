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3 марта 2020 г. 13:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Нам пишут...

Тест "Родины" в День писателя - угадать его по почерку
Отмечать 3 марта как День писателя решили в конце 1980-х на конгрессе ПЕН-клуба - международной неправительственной организации, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов.
Антон Чехов за письменным столом в своем доме в Ялте.
Антон Чехов за письменным столом в своем доме в Ялте.

Насколько ясны могут быть мысли писателя, настолько же и неразборчив почерк. В этом можно убедиться, отвечая на вопросы теста "Родины".

Фото: Карл Булла
Тест "Родины": Как на Руси боролись с эпидемиями и бунтами, которые их сопровождали

Александр Пушкин, как известно, не ограничивался строками - делал рисунки на полях. Кто-то из классиков даже ругался с родными. Те были недовольны, что когда им приходилось переписывать написанное на чистовик, разобрать почерк было решительно невозможно.

Для теста мы взяли письма писателей. В них зачастую содержатся подсказки, кто это пишет. Там упоминаются названия произведений, место написания письма. Надо просто внимательнее прочитать. Если сможете...

Темы дня:
#журнал Родина
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