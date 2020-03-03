Тестирование на коронавирус будут проводить всем больным пневмонией

Новости

Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ 18:03
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
Мотоциклист установил рекорд, поднявшись на Эльбрус за час 17:23
Цена российского газа для Болгарии снижена на 40 процентов 17:19
Власти Москвы не будут отменять массовые спортивные мероприятия 17:17
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке 17:12
В Севастополе из ресторана украли картины на три миллиона рублей 17:11
Правительство изменило планы по введению маркировки для ряда товаров 17:11
Под Севастополем вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата 17:09
Где в автомобиле безопаснее всего закрепить навигатор 17:05
В Польше футболист сломал себе нос в попытке пробить через себя 17:04
МИД Венгрии выступил против санкций Евросоюза в отношении Минска 17:02
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на "Евровидение" 16:54
В США ввели жесткие ограничения на работу китайских СМИ 16:43
Филипп Киркоров оценил шансы Little Big на "Евровидении" 16:40
Французские футболисты отказались от рукопожатий из-за коронавируса 16:37
В Самарской области женщина погибла, упав в шахту больничного лифта 16:35
Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 16:26
Рубрика: Общество

Тестирование на коронавирус будут проводить всем больным пневмонией

Текст: Ирина Невинная

Роспотребнадзор поручил проводить лабораторные исследования на новый коронавирус COVID-19 всем больным с диагнозом пневмония. Соответствующий документ подписан главой ведомства Анной Поповой.

Ранее Главный государственный санитарный врач России объясняла, что федеральная служба ведет мониторинг уровня заболеваемости пневмонией. До недавнего времени количество зарегистрированных случаев ни в одном из регионов не превышало обычный для этого времени года уровень.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Разработан экспресс-тест для выявления COVID-19 в домашних условиях

Тестирование на COVID-19 больных, у которых появляются признаки воспаления легких, необходим, чтобы выявить природу заболевания и выбрать правильную тактику лечения. А также, чтобы отслеживать распространение нового коронавируса. Пневмония бактериальной природы лечится антибиотиками. Однако острый респираторный синдром, вызываемый COVID-19, не купируется лекарственной терапией, такие пациенты могут нуждаться в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких и проведению других интенсивных методов лечения.

Выполнением тестов занимаются специализированные лаборатории Роспотребнадзора, а также соответствующее подразделение Государственного НИИ вирусологии "Вектор", где и была разработана тест-система.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа