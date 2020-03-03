Тестирование на коронавирус будут проводить всем больным пневмонией

Роспотребнадзор поручил проводить лабораторные исследования на новый коронавирус COVID-19 всем больным с диагнозом пневмония. Соответствующий документ подписан главой ведомства Анной Поповой.

Ранее Главный государственный санитарный врач России объясняла, что федеральная служба ведет мониторинг уровня заболеваемости пневмонией. До недавнего времени количество зарегистрированных случаев ни в одном из регионов не превышало обычный для этого времени года уровень.

Тестирование на COVID-19 больных, у которых появляются признаки воспаления легких, необходим, чтобы выявить природу заболевания и выбрать правильную тактику лечения. А также, чтобы отслеживать распространение нового коронавируса. Пневмония бактериальной природы лечится антибиотиками. Однако острый респираторный синдром, вызываемый COVID-19, не купируется лекарственной терапией, такие пациенты могут нуждаться в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких и проведению других интенсивных методов лечения.

Выполнением тестов занимаются специализированные лаборатории Роспотребнадзора, а также соответствующее подразделение Государственного НИИ вирусологии "Вектор", где и была разработана тест-система.