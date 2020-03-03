Трамп заявил о возможности ограничений на въезд в США из-за COVID-19

В Вашингтоне рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с представителями фармацевтических компаний.

По словам американского лидера, ограничения могут коснуться тех стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения новым коронавирусом, пишет ТАСС. "Мы уже сделали это в отношении трех стран в дополнение к Китаю, так что будем делать это и дальше", - подчеркнул Трамп.

Хозяин Белого дома также не исключил возможность введения в США общенационального режима ЧП из-за коронавируса. Однако, по его словам, на данном этапе в этом нет необходимости.