Болезнь Паркинсона не только опасный, но и коварный недуг. Ее очень непросто распознать, так как она рядится под другие болезни и прежде всего под эссенциальный тремор: когда у пациента дрожат обе руки. По такому единственному признаку врачи должны поставить верный диагноз. И выбрать средство лечения. Здесь нельзя ошибиться. Ведь Паркинсон требует очень сильнодействующих препаратов, у которых много побочных эффектов. К тому же дорогих. А для тремора нужны совсем иные методы лечения, намного более щадящие и дешевые.

О важности проблемы говорит такой очень характерный показатель. Новому методу диагностики, который предложили ученые Института радиотехники и электроники РАН, посвящены около 30 их публикаций в ведущих информационных базах данных Web of Science и Scopus. В чем его суть?

- Сегодня диагноз ставят с помощью МРТ, - говорит один из авторов работы кандидат технических наук Ольга Сушкова. - Технология надежная, но очень дорогая, обследование обходится в несколько тысяч рублей. Есть более дешевый вариант. У пациента одновременно измеряют два параметра: электроэнцефалограмму головного мозга и электромиограмму рук и ног, или электромиограмму и ускорение дрожания руки с помощью акселерометра. По этим показаниям выявляют - Паркинсон или тремор. Но эти методы не столь надежны по сравнению с МРТ.

Российские ученые предложили объединить все три измерения в одном. Это оказалось непростой задачей. Ведь требовалось создать алгоритм, который сможет по совершенно разным параметрам поставить верный диагноз. На это ушло несколько лет поисков и экспериментов.

- Когда стало ясно, что наш метод реален, мы заказали в нижегородском Институте прикладной физики РАН специальный прибор, который объединяет все три измерения, - говорит Сушкова. - Сегодня он создан и уже проходит клинические испытания. Результаты очень обнадеживающие.

По мнению Сушковой, такой метод сделает диагностику сложного заболевания доступной каждому по системе ОМС.

За эту работу Ольга Сушкова награждена премией правительства Москвы для молодых ученых.