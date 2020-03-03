Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.03.2020,  
11:45
Текст:  Руслан Мельников

Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией

Зарубежные СМИ оценили появившуюся информацию о первых морских испытаниях новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Фото: Андрей Станавов/РИА Новости Фото: Андрей Станавов/РИА Новости
Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Naval News напоминает, что в январе 2020 года с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море был произведен испытательный пуск ракеты. При этом она пролетела более 500 километров до цели, расположенной на Северном Урале.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Северный флот испытывает гиперзвуковое оружие

В публикации отмечается, что "Адмирал Горшков" изначально выбрали для морских испытаний "Циркона". Этот корабль также вооружен ракетами "Калибр" и "Оникс", а его универсальные вертикальные пусковые установки могут использоваться для запуска гиперзвуковых ракет. Но любая ракета должна пройти определенный цикл испытаний. Поэтому "Циркон" начали испытывать ранее.

"Успешный тестовый запуск "Циркона" был проведен с прибрежной платформы в декабре 2018 года. Даже американцы признали этот факт и скорость 8 чисел Маха, которую не может развить никакая другая ракета в мире", - отмечает издание.

Именно успешный тестовый запуск позволил перейти к морским испытаниям. "За "Адмиралом Горшковым", вероятно, последуют подводные лодки. Американцы утверждают, что это может произойти в 2020 году", - пишет Naval News.

При этом отмечается, что пока нет доступных изображений секретной российской ракеты. А между тем ее внешний вид дал бы возможность судить о некоторых боевых характеристиках этого оружия.

"У дорогой гиперзвуковой ракеты должна быть отличная боевая эффективность. Никакой противоракетный щит не сможет ее перехватить, и ее удар будет как молния. Другими словами, страна с такими военными технологиями может обладать значительным военно-политическим преимуществом", - резюмирует автор материала.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Администрация Курской области
Сапер-легенда: умер Герой Советского Союза Михаил Булатов 11:23
США испытали новые ракеты на танке Т-72 02.03.2020
Гиперзвуковой "Циркон" назвали революцией в морской войне 28.02.2020
испытания
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
США спишут бомбардировщики B-2 Spirit 10:17
Новый бронеавтомобиль "Атлет" испытали на подрыв и обстрел 21.02.2020
В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России 18.02.2020
гиперзвук
Фото: РИА Новости
США проведут эксперименты с гиперзвуковым оружием 07:28
Россия и Китай устанавливают новые стандарты в вооружении 20.02.2020
Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами 19.02.2020