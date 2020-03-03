В Бурятии отменили турнир по вольной борьбе из-за коронавируса

В Бурятии отменили Международный турнир по вольной борьбе Baikal Open для того, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Решение об этом приняли на совещании с участием членов республиканского оперативного штаба, Роспотребнадзора, минздрава.

На соревнования, которые должны были пройти с 5 по 7 марта в Улан-Удэ, зарегистрировали около 200 спортсменов из 14 стран. Сам турнир рассматривался как генеральная репетиция к чемпионату России, который намечен на конец апреля.

"В Бурятии реализуются усиленные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности. Все службы приведены в режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики", - говорится на сайте правительства региона.

Все прибывающие из стран с неблагополучной эпидобстановкой, проходят двойной санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска. Их проверяют тепловизионным оборудованием.

В больницах создан оперативный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, 6 435 медработников прошли 45 тематических семинаров.

Официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Бурятии не зафиксировано.