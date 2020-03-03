В Эквадоре заключенные устроили в тюремном дворе бассейн и провели вечеринку

В Эквадоре заключенные превратили тюремный двор в бассейн, а затем устроили там вечеринку. Речь идет о расположенной в городе Куэнка тюрьме "Тури", в которой отбывают наказание свыше 2,7 тысячи человек.

Осужденные вывели из строя дренажные отверстия во дворе, после чего залили его водой. В результате получился открытый бассейн площадью в десятки квадратных метров, сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию Noticias MVS.

В сети был распространен видеоролик. Он демонстрирует, как заключенные плавают, играют в волейбол и прыгают в воду с баскетбольного щита. При этом охрана и сотрудники администрации в кадре отсутствуют. Власти уже начали расследование инцидента.