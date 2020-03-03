Новости

Выбывший из президентской гонки Буттиджич пообещал поддержать Байдена 05:36
Появилось видео перехвата самолета-"нарушителя" границы на Камчатке 05:06
Компания Twitter призвала сотрудников работать на дому из-за коронавируса 04:58
На Сахалине за четыре года откроют 19 газовых заправок 04:51
В Магадане выписали из больницы часть пассажиров упавшего самолета 04:51
На Дальнем Востоке приостановлены рейсы в Южную Корею из-за COVID-19 04:51
Около тысячи мигрантов из Турции высадились на островах Греции 04:46
В Эквадоре заключенные устроили в тюремном дворе бассейн и провели вечеринку 04:25
Лекарства для заразившихся COVID-19 могут быть готовы в США уже к лету 03:35
В Японии определили тип выпущенных КНДР ракет 03:34
Число жертв коронавируса COVID-19 в США достигло шести человек 03:15
В Ухане закрыли временный госпиталь из-за снижения числа заболевших COVID-19 02:53
Госдеп ограничит число сотрудников в китайских СМИ на территории США 02:52
Трамп заявил о возможности ограничений на въезд в США из-за COVID-19 02:18
США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса 01:11
В Сенегале зафиксирован первый случай заражения Covid-19 00:53
В Марокко сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом 00:50
Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия 00:27
Nissan сокращает выпуск автомобилей в России 02.03.2020
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии 02.03.2020
СК РФ: Банда полицейских зарабатывала на вывозе спиртного из региона 02.03.2020
На Кубани раскрыто преступное сообщество с участием полицейских 02.03.2020
В суд направлено уголовное дело о хищении 1 млрд рублей в Подмосковье 02.03.2020
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат 02.03.2020
ФАС не нашла нарушений в повышении тарифов на мобильную связь 02.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
03.03.2020 04:25
Рубрика: В мире

В Эквадоре заключенные устроили в тюремном дворе бассейн и провели вечеринку

В Эквадоре заключенные превратили тюремный двор в бассейн, а затем устроили там вечеринку. Речь идет о расположенной в городе Куэнка тюрьме "Тури", в которой отбывают наказание свыше 2,7 тысячи человек.

Фото: AP Photo/Stuart Ramson, File
Организатор "пирамиды века" в США Мэдофф попросился выйти из тюрьмы

Осужденные вывели из строя дренажные отверстия во дворе, после чего залили его водой. В результате получился открытый бассейн площадью в десятки квадратных метров, сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию Noticias MVS.

В сети был распространен видеоролик. Он демонстрирует, как заключенные плавают, играют в волейбол и прыгают в воду с баскетбольного щита. При этом охрана и сотрудники администрации в кадре отсутствуют. Власти уже начали расследование инцидента.

В мире Южная Америка Эквадор

Главное сегодня

Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях