В Финансовом университете прошла конференция, посвященная миграции

В Финансовом университете при правительстве РФ, в рамках перекрестного года России и Киргизии состоялась Международная научно-практическая конференция "Перспективы рынка труда Евразийского экономического союза и миграции". Представительный форум, на который собрались ведущие ученые, эксперты и дипломаты из стран ЕАЭС, был организован по инициативе Посольства Киргизской республики в РФ и Финансового университета.

Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета по международному сотрудничеству Александр Линников, мероприятие посвящено перекрестному году России и Киргизии, в рамках которого проходит множество мероприятий. Так как миграция является одним из ключевых факторов экономического развития наших стран, было принято решение провести специализированную конференцию, посвященную перспективам развития рынка труда ЕАЭС и миграции.

Открывая форум, Александр Линников напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что социально-культурная адаптация мигрантов в нашей стране в недостаточной мере урегулирована правовыми нормами, и выразил надежду на то, что конференция станет научно-практической площадкой для разработки рекомендаций для нормативного урегулирования миграционных процессов в рамках ЕАЭС.

В своем выступлении Александр Линников поделился реальным опыт снятия противоречий между людьми разных национальностей. Ведь в Финансовом университете знакомы с проблемами ментальной адаптации не понаслышке. Сегодня здесь обучаются 1,5 тысячи иностранных студентов из 64 стран.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Киргизия в РФ Алибек Джекшенкулов отметил, что его страну с Россией связывают отношения стратегического союзничества по различным направлениям - торговли, инвестиций, сельского хозяйства, промышленности, но трудовая миграция является важнейшим из них. И в связи с этим усилия двух стран должны быть направлены на улучшение условий труда и соцпомощь: облегчения процедуры регистрации, упрощение порядка получения разрешения на работу, обязательное медицинское образование, пенсионное обеспечение (соглашение о котором было подписано в декабре 2019 года), признание документов об образовании приезжающих.

Также посол выразил недоумение практикой, когда трудовых мигрантов выдворяют из России за такое незначительное правонарушение, как второе дорожно-транспортное происшествие, хотя в данном случае деяние не является общественно опасным, можно бы ограничиться простым штрафом. Алибек Джекшенкулов выразил надежду на нахождение приемлемого решения всех этих проблем для российской и киргизской сторон.

Особое внимание к этим вопросам со стороны руководства Киргизии неудивительно, подчеркнул советник президента Киргизской республики Олег Панкратов, так как основной страной миграционных потоков из Киргизии является Россия. Киргизы и русские близки ментально, у нас похожая система образования - из общего СССР, а русский язык в Киргизии является официальным языком межнационального общения. При населении Киргизии 6,5 миллионов человек более 700 тысяч из них трудятся и зарабатывают деньги в России, что является важной частью экономики республики, так как часть заработанных денег в России поступает в виде денежных переводов в Киргизию и вливается в ее экономику. Для сравнения: внутриваловой продукт Киргизской Республики - более 8 миллиардов долларов, а денежные переводы в 2018 году составили 2,5 миллиарда долларов. Однако в 2019 году, после введения ограничений со стороны России на сумму денежных переводов, эта сумма снизилась до 2 миллиардов 192 тысяч долларов, а граждане Киргизии начинают попадать в криминальные сводки при попытках переправить деньги на родину наличными.

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Иванов остановил свое внимание на взаимодействии России и Киргизии в аспекте национальной безопасности. Говоря о правонарушениях со стороны работодателей, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов назвал решение по запрету миграционного учета по месту работы ошибкой. А Марина Галас, член Совета по миграции ГУ по вопросам миграции МВД РФ, напомнила, что ущемление прав граждан России за счет увеличения прав приезжих недопустимо. По договору все социальные обязательства берет на себя принимающая сторона, однако часть субъектов Российской Федерации является дотационной, это тоже должно учитываться, тут перекосов быть не должно.

На форуме выступил также заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин, который рассказал об изданном несколько лет назад киргизском филиалом газеты Справочнике трудового мигранта на русском и киргизском языках. Это пособие для граждан Киргизии, прибывающих на работу в Москву, в котором пошагово расписаны действия трудового мигранта, прибывшего в Россию, со списками всех необходимых телефонов в каждом регионе РФ.