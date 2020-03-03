В Госдуме предложили обнулить налог на радиоэлектронику

Нулевую ставку по НДС могут предоставить отечественным производителям радиоэлектронной продукции.

Законопроект об этом внес в Госдуму сенатор Алексей Дмитриенко. Документ предусматривает создание "сводного реестра российской радиоэлектронной продукции" для выявления видов продукции, на которую будут предоставлены налоговые льготы.

На рынке радиоэлектроники происходит снижение доли российских товаров, отмечает автор законопроекта. По его расчетам, благодаря предложенной мере поддержки за 10 лет дополнительные финансовые преимущества для производителей российской радиоэлектронной продукции могут составить более 200 млрд руб. Материалы к законопроекту не содержат указания на источники, которые могли бы компенсировать выпадающие в связи с проектируемой льготой доходы бюджета.