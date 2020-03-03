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03.03.2020 16:25
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты "Единой России" во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект о регулировании цен на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно инициативе, правительство РФ получит право устанавливать максимально возможные цены на такие лекарства, при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе распространения в РФ заболеваний.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Как объяснил журналистам Вячеслав Володин, кабмин получит возможность фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и медизделия выросли. "Аптеки уже не смогут продавать их по цене выше той, которую установит государство, - заявил он. - Такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личной наживы".

Законопроект, как рассказали во фракции ЕР, разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Задача законопроекта - предотвратить взвинчивание цен на товары, которые при угрозе распространения опасных заболеваний, становятся жизненно необходимыми.

Глава фракции Сергей Неверов напомнил, что пока законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя, - заявил он.

Право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены авторы законопроекта предлагают также предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в регионах рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составят от 30%.

Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.

Фото: Damien MEYER / AFP
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Кроме того, законопроектом предлагается запретить реализацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в специальные перечни по ценам, превышающим утвержденные предельно допустимые розничные цены.

- Все помнят ситуацию с резким необоснованным скачком цен на медицинские маски в начале года, - отметил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Он напомнил, что президент поручил предпринять меры, которые впредь не допустили бы такой ситуации.

- Разработанный совместно с правительством законопроект - фактически исполнение поручения президента, - подчеркнул парламентарий. - Это чрезвычайный акт в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Ранее "единороссами" был внесен законопроект, который будет способствовать сдерживанию цен в аптеках вне условий угрозы эпидемии. В нем речь идет о последовательной, методичной работе в данном направлении, в то время как в законопроекте, внесенном сегодня, - о чрезвычайной ситуации, рассказал Исаев.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Цены на лекарства Законопроекты и комментарии Распространение коронавируса COVID-19

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