В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях

Авторами поправки выступили председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, а также председатель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас. Ее предполагается рассмотреть на сегодняшнем заседании профильного думского комитета.
"На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории", - предусматривает поправка, текст которой есть в распоряжении "РГ". При этом "организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом".
С инициативой разработки поправки о федеральных территориях выступил член рабочей группы по Конституции, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов. Инициатива была вынесена на обсуждение рабочей группы. К "федеральным территориям" было предложено относить закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктику.
Павел Крашенинников ранее заверял, что поправка никак не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств.
Андрей Клишас, в свою очередь, пояснял, что такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.
Инициативу также прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: по ее словам, в случае внесения положения о федеральных территориях в Основной закон к таковым должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.