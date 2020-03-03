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03.03.2020 14:28
Рубрика: Власть

В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях

Текст: Татьяна Замахина
На территории России могут быть созданы федеральные территории. Поправка об этом внесена ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам источник в профильном Комитете по госстроительству и законодательству, куда поступило предложение.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Авторами поправки выступили председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, а также председатель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас. Ее предполагается рассмотреть на сегодняшнем заседании профильного думского комитета.

Фото: пресс-служба СФ
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"На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории", - предусматривает поправка, текст которой есть в распоряжении "РГ". При этом "организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом".

С инициативой разработки поправки о федеральных территориях выступил член рабочей группы по Конституции, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов. Инициатива была вынесена на обсуждение рабочей группы. К "федеральным территориям" было предложено относить закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктику.

Павел Крашенинников ранее заверял, что поправка никак не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств.

Андрей Клишас, в свою очередь, пояснял, что такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.

Инициативу также прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: по ее словам, в случае внесения положения о федеральных территориях в Основной закон к таковым должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

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