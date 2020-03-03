Новости

Названы самые умные города России 15:01
Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе 15:00
Борцам с терроризмом дадут новые гарантии 14:52
Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест 14:52
Видео: водитель вслепую ведет перегруженное авто по оживленной трассе 14:51
На Урале уволенному за откровенные фото педагогу отказали в извинениях 14:50
Матч БК УНИКС в Кубке Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса 14:48
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне 14:39
В британском парламенте нашли тайный ход и тайную комнату 14:34
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после ЧП в сауне 14:30
В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 835 человек 14:19
Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья 14:18
Под Калининградом обезвредили стокилограммовую авиабомбу 14:15
В Кремле назвали однобокими обвинения независимой комиссии ООН по Сирии 14:13
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов 14:11
Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа 14:10
В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса 14:07
Рассекречен самый быстрый Porsche 911 14:04
Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе "туннеля" 13:59
В Иране у 23 депутатов парламента обнаружен коронавирус 13:56
Суд закрыл Burger King в центре Нижнего Новгорода из-за нарушений 13:55
В Шереметьево экстренно сел второй самолет за день 13:54
Косачев: "Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины 13:52
В Госдуме предложили обнулить налог на радиоэлектронику 13:51
Данила Козловский выложил фото с новорожденной дочерью 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 14:07
Рубрика: В мире

В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Летние Олимпийские игры могут быть перенесены на конец 2020 года из-за распространения в Японии коронавируса COVID-19. Об этом заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

Фото: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA
Япония готовится к введению ЧС из-за коронавируса

"Контракт предусматривает проведение Олимпиады в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность переноса", - заявила Хасимото, которую цитирует агентство Reuters. Вместе с тем, по словам главы ведомства, японская сторона делает все возможное для проведения состязаний в соответствии с намеченным графиком.

На территории Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус. Число инфицированных составляет уже 986 человек. При этом 12 пациентов не справились с недугом и скончались. Случаи инфицирования зафиксированы в 26 префектурах страны.

Наиболее тяжелая остановка наблюдается в северном губернаторстве Хоккайдо, где администрация ввела чрезвычайное положение, и столичном Токио.

Японские власти отменили проведение в стране крупных спортивных и культурных мероприятий. До начала апреля работу приостановили местные школы.

В Японии все члены экипажа покинули судно Diamond Princess

На фоне распространения коронавируса стали все чаще звучать призывы о необходимости переноса сроков проведения Олимпиады или об отмене соревнований вовсе. Ранее зарубежная пресса писала о возможности организации состязаний без зрителей.

Иностранные журналисты критикуют японское правительство за неумелую организацию карантина на круизном лайнере Diamond Princess, где из 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа коронавирусом заболели 706 человек. Нет уверенности, что подобное не произойдет во время Игр в Токио.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада-2020 Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
Путин назвал цель закона об иноагентах
Все новинки Женевского автосалона. Онлайн-трансляция
На Украине обнаружен первый случай коронавируса
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях