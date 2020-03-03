В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры могут быть перенесены на конец 2020 года из-за распространения в Японии коронавируса COVID-19. Об этом заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"Контракт предусматривает проведение Олимпиады в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность переноса", - заявила Хасимото, которую цитирует агентство Reuters. Вместе с тем, по словам главы ведомства, японская сторона делает все возможное для проведения состязаний в соответствии с намеченным графиком.

На территории Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус. Число инфицированных составляет уже 986 человек. При этом 12 пациентов не справились с недугом и скончались. Случаи инфицирования зафиксированы в 26 префектурах страны.

Наиболее тяжелая остановка наблюдается в северном губернаторстве Хоккайдо, где администрация ввела чрезвычайное положение, и столичном Токио.

Японские власти отменили проведение в стране крупных спортивных и культурных мероприятий. До начала апреля работу приостановили местные школы.

На фоне распространения коронавируса стали все чаще звучать призывы о необходимости переноса сроков проведения Олимпиады или об отмене соревнований вовсе. Ранее зарубежная пресса писала о возможности организации состязаний без зрителей.

Иностранные журналисты критикуют японское правительство за неумелую организацию карантина на круизном лайнере Diamond Princess, где из 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа коронавирусом заболели 706 человек. Нет уверенности, что подобное не произойдет во время Игр в Токио.