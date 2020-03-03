В Иране у 23 депутатов парламента обнаружен коронавирус

В иранском парламенте (меджлисе) тест на новый коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов. Об этом сообщило агентство YJC со ссылкой на помощника спикера законодательного органа ИРИ Абдолрезу Месри.

По словам чиновника, депутатам рекомендовано ограничить контакты с населением, при этом парламент продолжит работу

Ранее стало известно, что глава комитета национальной безопасности и внешней политики меджлиса Ирана Моджтаба Зульнур заразился коронавирусом.

По данным на 2 марта, в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 с летальным исходом. При этом 291 человек выздоровел.