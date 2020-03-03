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03.03.2020 00:50
Рубрика: В мире

В Марокко сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Марокко. Об этом сообщил телеканал 2M, ссылаясь на заявление министерства здравоохранения.

Фото: AFP
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Отмечается, что факт заражения подтвержден лабораторией Института Пастера. Речь идет о гражданине Марокко, проживавшем в Италии, пишет РИА Новости. По данным медиков, его состояние стабильно.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В начале января китайские специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения на территории материкового Китая превысило 60 тысяч, из которых почти три тысячи скончались. Выздоровели - 44,5 тысячи человек. Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в десятках стран мира.

В мире Африка Марокко Распространение коронавируса COVID-19

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