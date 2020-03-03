В Минском зоопарке поселились два африканских льва из Ташкента

Львятам в подростковом возрасте активности и любознательности не занимать. Об этом можно судить по характеру и повадкам Артура и Ники, которые в свои полтора года, во-первых, без проблем перенесли воздушное путешествие из Ташкента в минский зоопарк, а, во-вторых, уже начали с интересом осваиваться на новом месте, не особо тоскуя по африканской саванне.

Животных, уточнили в Минском зоопарке, местные зоологи получили по договору обмена. А в солнечный Узбекистан из белорусской столицы отправили пару енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов.

Вольер для лохматых новоселов, в котором уже обитает львица Киса, снабдили специальными "игрушками" - зеленые елочки, покрышки от автомобилей, мячик вызывают у львов повышенный интерес. После переездов, которые парочка перенесла адекватно, питомцы на новом месте демонстрируют завидный аппетит. Ежедневно в рационе животных свежее мясо. Причем курицу чередуют с нежирной говядиной, добавляя в львиное меню яйца и молоко.

Работники зоопарка с удовольствием констатируют, что львица Киса, которая за 15 лет пребывания в своих царских "хоромам" соскучилась по соплеменникам, взяла с первых дней львят под опеку и старательно их оберегает. После того как молодые хищники привыкли к внутреннему вольеру, их выпустили на улицу - в огороженный вольер рядом с центральной аллеей под взгляды посетителей. Правда, пока у новоселов период адаптации.

В коллекции минского зоопарка, которому еще нет и сорока лет, удачно сочетаются экзотические животные и редкие представители фауны Беларуси. А всего здесь содержится около двух тысяч животных 500 видов.