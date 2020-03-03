В "Одноклассниках" появилась необычная функция

Российская социальная сеть "Одноклассники" запустила возможность входа в учетные записи по фотографии. Система работает на основе технологии распознавания лиц.

В том случае если пользователь несколько раз неправильно введет пароль, соцсеть предложит восстановление доступа по электронной почте или мобильному номеру. Если оба способа недоступны, то появится предложение отправить фото для идентификации.

Сделать фото нужно будет на камеру смартфона, повторив жест, изображенный на появившейся картинке. Система сравнит сделанное пользователем фото со снимками в профиле соцсети. Если сравнение пройдёт успешно, доступ будет открыт.

Сейчас воспользоваться новой возможностью могут владельцы Android-устройств. На iOS-девайсах функция заработает в течение нескольких месяцев.