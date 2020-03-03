В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения

В кафедральном Воскресенском соборе Токио (Никорай-до) Японской автономной церкви в составе Московского патриархата предупредили прихожан, чтобы они не посещали службы, если чувствуют, что у них поднялась температура или появились иные признаки недомогания. Соответствующее объявление вывешено на сайте собора, а также, по словам прихожан, прикреплено при входе в храм.

Кроме того, на период минимум до 14 марта отменяется посещение собора туристами в свободное от службы время с 13 до 16 часов.

По некоторым сведениям, верующим рекомендуется воздержаться от целования рук священников.

Подобные меры безопасности принимаются и в храмах других христианских конфессий в Японии.

По данным на 3 марта число зараженных в стране составило 986 человек, включая 706 человек на лайнере Diamond Princess. Больше всего случаев заболевания на Хоккайдо, за ним следует Токио.

Из-за угрозы коронавируса Россия и Япония отменили назначенную ранее на 12 марта встречу для обсуждения безвизовых поездок на Южные Курилы бывших японских жителей.