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В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
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03.03.2020 18:12
Рубрика: В мире

В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения

Текст: Константин Волков

В кафедральном Воскресенском соборе Токио (Никорай-до) Японской автономной церкви в составе Московского патриархата предупредили прихожан, чтобы они не посещали службы, если чувствуют, что у них поднялась температура или появились иные признаки недомогания. Соответствующее объявление вывешено на сайте собора, а также, по словам прихожан, прикреплено при входе в храм.

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Кроме того, на период минимум до 14 марта отменяется посещение собора туристами в свободное от службы время с 13 до 16 часов.

По некоторым сведениям, верующим рекомендуется воздержаться от целования рук священников.

Подобные меры безопасности принимаются и в храмах других христианских конфессий в Японии.

По данным на 3 марта число зараженных в стране составило 986 человек, включая 706 человек на лайнере Diamond Princess. Больше всего случаев заболевания на Хоккайдо, за ним следует Токио.

Из-за угрозы коронавируса Россия и Япония отменили назначенную ранее на 12 марта встречу для обсуждения безвизовых поездок на Южные Курилы бывших японских жителей.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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