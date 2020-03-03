В России предотвратили 34 теракта за 2019 год

В России в прошлом году было предотвращено 34 теракта, сообщил на брифинге в Москве первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

По его словам, спецслужбам в 2019 году удалось предотвратить на стадии подготовки 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.

По данным НАК, в ходе контртеррористических операций были нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять лидеров бандподполья. Всего за прошлый год силовиками был задержан 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов.

Кроме того, как сообщил Кулягин, по всей стране было ликвидировано 78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Эмиссары международных террористических организаций по-прежнему активно используют всевозможные сайты, соцсети и мессенджеры для распространения идеологии терроризма и экстремизма. В прошлом году компетентными российскими органами было заблокировано распространение такого контента на 50 тысяч страницах в интернете, а также заблокирован доступ к 16 тысячам зарубежных ресурсов.