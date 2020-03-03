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03.03.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Шереметьево экстренно приземлился Boeing

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Flightradar24.com/ vesti.ru

В московском аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing, экипаж которого запросил экстренную посадку, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные средства в экстренных службах.

Фото: iStock
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Лайнер вылетел из российской столицы в Цюрих около часа назад, но недавно экипаж запросил возврат. В пути сработал датчик отказа управления закрылками, пилоты приняли решение развернуться. Некоторое время самолет вырабатывал топливо, затем совершил посадку.

На борту находилось 70 пассажиров, никто не пострадал. Посадка прошла в обычном режиме. Самолет осмотрят технические специалисты.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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