В Шереметьево экстренно приземлился Boeing

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В московском аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing, экипаж которого запросил экстренную посадку, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные средства в экстренных службах.

Лайнер вылетел из российской столицы в Цюрих около часа назад, но недавно экипаж запросил возврат. В пути сработал датчик отказа управления закрылками, пилоты приняли решение развернуться. Некоторое время самолет вырабатывал топливо, затем совершил посадку.

На борту находилось 70 пассажиров, никто не пострадал. Посадка прошла в обычном режиме. Самолет осмотрят технические специалисты.