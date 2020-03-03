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03.03.2020 16:43
Рубрика: В мире

В США ввели жесткие ограничения на работу китайских СМИ

Текст: Александр Гасюк

Начиная с 13 марта, количество работающих в США журналистов ведущих китайских СМИ должно быть сокращено на 40 процентов. Как сообщает газета The New York Times, такое решение американские власти приняли в отношении информагентства Xinhua, Международного радио Китая, издательской группы China Daily, а также телевизионной сети China Global Television Network.

Фото: AP Photo/Terry Renna
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Согласно решению Вашингтона, число китайских репортеров, редакторов и технических специалистов указанных СМИ, которым разрешено заниматься профессиональной деятельностью на территории США, не должно превышать 100 человек. В настоящее время в Америке работают 160 таких китайских сотрудников, треть которых фактически выдворяется из страны.

Напомним, что в прошлом месяце госдепартамент США официально приравнял сотрудников информационного агентства Xinhua к государственным чиновникам, перестав рассматривать их в качестве журналистов.

В МИД Китая раскритиковали действия американских властей, назвав их "политическим преследованием в духе мышления времен холодной войны".

В Вашингтоне настаивают на том, что действовали исходя из принципа взаимности и после того, как Пекин отозвал визы у нескольких журналистов американских изданий. Кроме того, США в настоящее время изучают варианты введения новых рестрикций против китайских журналистов, в частности ограничение срока их пребывания на американской территории.

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